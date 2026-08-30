افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده در لرستان؛ وزش باد شدید در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور، عصر یکشنبه در تحلیل شرایط جوی استان به رسانهها اظهار کرد: بر اساس نقشهها و مدلهای هواشناسی، امروز افزایش پوشش ابر در همه نقاط استان پیشبینی میشود.
وی افزود: با توجه به تراکم ابرها در برخی مناطق، احتمال وقوع بارشهای خفیف و پراکنده وجود دارد که این بارشها در بعضی نقاط ممکن است با رعدوبرق همراه باشد.
وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در لرستان
مدیرکل هواشناسی لرستان با اشاره به وضعیت وزش باد در استان، گفت: امروز و فردا سرعت وزش باد افزایش خواهد یافت و در برخی ساعات به بازه قابل ملاحظه و گاهی نسبتاً شدید تا شدید لحظهای میرسد.
مرادپور ادامه داد: با توجه به هشدار صادرشده، افزایش سرعت وزش باد میتواند مخاطراتی از جمله احتمال سقوط اشیا، خسارت به برخی سازهها، نفوذ گردوخاک و کاهش میدان دید را به همراه داشته باشد.
وی از شهروندان خواست با توجه به شرایط پیشبینیشده، نسبت به مخاطرات احتمالی ناشی از وزش باد توجه داشته باشند و تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی در نظر بگیرند.
کاهش تدریجی دما از دوشنبه
مدیرکل هواشناسی لرستان درباره نوسانات دمایی نیز اظهار کرد: امروز تغییرات قابل توجهی در روند دماهای روزانه استان مشاهده نمیشود.
مرادپور افزود: با این حال، از روز دوشنبه روند کاهش دما آغاز میشود و این کاهش دما در روز سهشنبه نیز ادامه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان لرستانی با توجه به تغییرات پیشبینیشده در شرایط جوی، بهویژه افزایش سرعت وزش باد طی امروز و فردا، توصیههای ایمنی و هشدارهای هواشناسی را مورد توجه قرار دهند.
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