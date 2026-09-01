هشدارهای امنیتی آمریکا در منطقه به اتباع این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه آمریکا پس از تجاوز غیرقانونی این کشور به خاک ایران که بر خلاف تمامی هنجارهای بین المللی و منشور ملل متحد امروز سه شنبه انجام شد، با صدور بیانیه ای هشدار داد: آمریکایی‌ های حاضر در خاورمیانه (غربآسیا) باید نهایت احتیاط را به کار برده و برای احتمال لغو پروازها و بسته شدن حریم هوایی آماده باشند.

از سوی دیگر، سفارتخانه های آمریکا در اراضی اشغالی فلسطین، قطر، اردن و بحرین برای اتباع آمریکایی هشدار امنیتی صادر کردند.

این سفارتخانه‌ها با اشاره به تنش‌ ها در غرب آسیا اعلام کردند که وضعیت امنیتی در منطقه همچنان پیچیده است و احتمال تشدید آن نیز وجود دارد.

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) امروز سه شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس ادعا کرد: امروز ساعت ۱۲ ظهر به وقت شرقی، نیروهای آمریکا حملات خود را به اهداف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران آغاز کردند.