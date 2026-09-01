دریافت 7 MB کد مطلب 6934721 https://mehrnews.com/x3cXgW ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱ کد مطلب 6934721 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱ قالیباف: اگر آمریکا به تعهداتش عمل نکند، با زبان قدرت مجبورش میکنیم قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهمنامه اجرایی نشود تنگه باز نخواهد شد. کپی شد مطالب مرتبط انتشار جزئیات اهداف مورد اصابت قرار گرفته ارتش آمریکا در نبرد هرمز قالیباف: در اولین فرصت رقم کالابرگ را افزایش میدهیم حمله دشمن آمریکایی به نقاطی در استان هرمزگان افشاگری قالیباف از نقشه جدید دشمن سازمان تروریستی سنتکام تجاوز به ایران را تأیید کرد برچسبها محمد باقر قالیباف محمدباقر قالیباف ایالات متحده امریکا تنگه هرمز
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