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کد مطلب 6934721
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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱

قالیباف: اگر آمریکا به تعهداتش عمل نکند، با زبان قدرت مجبورش می‌کنیم

قالیباف: اگر آمریکا به تعهداتش عمل نکند، با زبان قدرت مجبورش می‌کنیم

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم‌نامه اجرایی نشود تنگه باز نخواهد شد.

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