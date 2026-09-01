حمله دشمن آمریکایی به نقاطی در استان هرمزگان 

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری هرمزگان، احمد نفیسی در واکنش به صداهای شنیده شده در سطح استان هرمزگان، اظهار کرد: طبق بررسی‌های اولیه که ساعتی پیش خبر آن منتشر شد، اصابتی به استان گزارش نشده بود و عمده صداها مربوط به وجود تنش در پهنه آبی خلیج فارس و تنگه هرمز بود.

وی ادامه داد: با افزایش درگیری‌ها طی یک ساعت گذشته، نقاطی در استان هرمزگان و مناطق ساحل نشین، شاهد حملات دشمن بود که جزئیات بیشتر در رابطه با آن نیاز به بررسی بیشتری دارد.

نفیسی خاطرنشان کرد: شرایط همه مناطق استان هرمزگان کاملا پایدار است و مردم یقین داشته باشند هر گونه شیطنت دشمن به محکم ترین شکل پاسخ داده خواهد شد.