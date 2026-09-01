به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد که بن بست آمریکا مقابل ایران در زمان فرماندهان نظامی در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ رخ نداد اما وزیر جنگ این کشور تصمیم گرفت سرسپردگی سیاسی را به عملکرد حرفه ای ترجیح دهد.

بر اساس این گزارش، برکنار بیش از ۲۰ افسر برجسته و مانع تراشی در مسیر ترفیع ده ها تن دیگر یک خلأ مهم ایجاد کرده که امنیت ملی و آمادگی نظامی آمریکا را هدف قرار داده است.

واشنگتن پست اضافه کرد: مسئولیت نهایی آغاز جنگ علیه ایران بر عهده ترامپ است اما سران پنتاگون نمی توانند از این مسئله شانه خالی کنند. هگست و رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا ترامپ را قانع کرده بودند که ارتش این کشور می تواند در برابر ایران دوام بیاورد.

بر اساس این گزارش، پست های مهم و اساسی در ارتش آمریکا خالی مانده و تعداد زیادی از فرماندهان با سابقه و خبره کنار گذاشته شده اند. بازآرایی یگان های زرهی و تمرکز بر فرماندهی غربی سؤالات زیادی را در خصوص اولویت نظامی مقابل روسیه و چین به وجود آورده است.