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کد مطلب 6937372
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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۹

بغض و خونخواهی مردم برای انتقام خون شهیدان سیریک

بغض و خونخواهی مردم برای انتقام خون شهیدان سیریک

مردم سیریک خونخواه شهیدان مظلوم سیریک هستند.

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