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کد مطلب 6938293
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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۸

تصاویری از لباس خونین شهید امیر محمد کریمی در کوهستک

تصاویری از لباس خونین شهید امیر محمد کریمی در کوهستک

امیرمحمد کریمی ۴ ساله در حمله رژیم جنایتکار آمریکا به یک مراسم عروسی در شهر کوهستک سیریک به شهادت رسید.

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