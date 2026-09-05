دریافت 3 MB کد مطلب 6938293 https://mehrnews.com/x3cYLQ ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۸ کد مطلب 6938293 فیلم استان ها فیلم استان ها ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۴۸ تصاویری از لباس خونین شهید امیر محمد کریمی در کوهستک امیرمحمد کریمی ۴ ساله در حمله رژیم جنایتکار آمریکا به یک مراسم عروسی در شهر کوهستک سیریک به شهادت رسید. کپی شد مطالب مرتبط جنایت کوهستک؛ رسوایی دشمن و جلوهای از وحدت شیعه و سنی اذعان رسانه آمریکایی به نقش پنتاگون در بمباران یک عروسی در ایران برچسبها سیریک.هرمزگان بندرعباس.هرمزگان حمله به ایران شهرستان سیریک ایالات متحده امریکا
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