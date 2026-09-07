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کد مطلب 6940121
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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

آموزش «معجون» پیشنهادی طب سنتی برای سلامت روده

آموزش «معجون» پیشنهادی طب سنتی برای سلامت روده

علی‌اصغر زنده‌دل، کارشناس طب سنتی، در برنامه‌ای درباره ترکیبی موسوم به «معجون روده» توضیحاتی ارائه کرد.

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