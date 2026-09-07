دریافت 25 MB کد مطلب 6940121 https://mehrnews.com/x3cZx8 ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸ کد مطلب 6940121 فیلم سلامت فیلم سلامت ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸ آموزش «معجون» پیشنهادی طب سنتی برای سلامت روده علیاصغر زندهدل، کارشناس طب سنتی، در برنامهای درباره ترکیبی موسوم به «معجون روده» توضیحاتی ارائه کرد. کپی شد مطالب مرتبط چهارمحال به دنبال الگوی جدید کشت گیاهان دارویی داودیراد: ۲۲۵ گونه گیاه دارویی در ایستگاههای تحقیقاتی مرکزی تولید شد ثبت رکورد تاریخی تولید گندم در کشور با تولید ۱۴.۱ میلیون تن برچسبها طب سنتی گیاهان دارویی داروی گیاهی
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