علی اکبر داودی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۸۳ درصد ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری کشور در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و استان مرکزی با ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ ژنوتیپ، تنها دارنده ذخایر ژنتیکی لوبیا در کشور و خاورمیانه محسوب میشود.
وی افزود: ذخیرهگاه پشتیبان انار کشور در ساوه با ۸۴۰ تیپ ژنتیکی، از ظرفیتهای مهم استان مرکزی برای تقویت امنیت غذایی و مقابله با تغییرات اقلیمی است.
داودی راد تصریح کرد: از سال ۱۴۰۲ تاکنون، هشت رقم جدید لوبیا با مقاومت به کمآبی و بهرهوری بالاتر تولید شده و واگذاری ارقام پرورشی به شرکتها نیز امسال به ۱۰۰ تن افزایش یافته است.
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان مرکزی تاکید کرد: مرکز تحقیقات این استان در تولید هستههای اولیه گندم و جو آبی به خودکفایی کامل رسیده و ارقام جدید گندم از جمله سیمین، نگین و الماس با افزایش پروتئین از ۱۲ به ۱۳.۳ درصد و کیفیت نانوایی بالاتر معرفی شدهاند.
وی افزود: ۴۶ ژنوتیپ گل محمدی، ۷۶ ژنوتیپ آویشن و ۲۲۵ گونه گیاه دارویی در ایستگاههای تحقیقاتی استان مرکزی تولید شده است که با هدف حفظ تنوع ژنتیکی و توسعه تحقیقات کاربردی انجام میشود.
داودی راد بیان کرد: همکاری با مرکز ملی ژنتیک و زیستفناوری برای کاهش زمان ۱۴ ساله تولید ارقام جدید لوبیا در دستور کار است و توسعه هستههای فناور، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و برگزاری نخستین رویداد ملی فناورانه انار از دیگر اقدامات استان مرکزی محسوب میشود.
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