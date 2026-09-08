دریافت 1 MB کد مطلب 6941416 https://mehrnews.com/x3d24z ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰ کد مطلب 6941416 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰ حمله هوایی جدید اسرائیل به غزه در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی، جنگندههای اسرائیلی بار دیگر مناطقی در نوار غزه را هدف حملات هوایی قرار دادند. کپی شد مطالب مرتبط وزارت خارجه قطر: «وضعیت نه جنگ و نه صلح» در منطقه غیرقابل قبول است امام جمعه بیجار: وحدت مهمترین معروف و تفرقه مصداق بارز منکر است حمله هوایی جدید جنگنده های اسرائیلی به غزه+فیلم برچسبها غزه جنگ غزه ارتش رژیم صهیونیستی
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