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کد مطلب 6941416
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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

حمله هوایی جدید اسرائیل به غزه

حمله هوایی جدید اسرائیل به غزه

در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی، جنگنده‌های اسرائیلی بار دیگر مناطقی در نوار غزه را هدف حملات هوایی قرار دادند.

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