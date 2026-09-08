وزارت خارجه قطر: «وضعیت نه جنگ و نه صلح» در منطقه غیرقابل قبول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد: اسرائیل پس از آشکار شدن اقدامات و تحرکاتش در منطقه، به کارزارهای تخریبی علیه قطر روی آورده است. مقامهای اسرائیلی به خوبی از نقش قطر آگاه هستند و میدانند که چنین کارزارهایی، دوحه را از ادامه تلاشهای خود باز نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: قطر یک شریک قابل اعتماد بینالمللی است و کارزارهای تخریبی اسرائیلی علیه آن، دروغین و بیاساس است. تلاشهای قطر در زمینه میانجیگری و فعالیتهای بشردوستانه در نوار غزه و اراضی اشغالی فلسطین مستند و در سطح بینالمللی شناخته شده است.
سخنگوی وزارت خارجه قطر بیان کرد: دوحه به تلاشهای خود برای حفظ امنیت و صلح منطقهای و بینالمللی ادامه خواهد داد. ادامه وضعیت نه جنگ نه صلح در منطقه غیر قابل قبول است. قطر به همراه شرکای منطقه ای و چین در راستای از سرگیری مذاکرات میان واشنگتن و ایران حرکت می کند. ما در راستای ازسرگیری دیپلماسی حرکت می کنیم و اراده سیاسی میان واشنگتن و تهران باید وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: باز شدن تنگه هرمز اهمیت بسزایی برای قطر و همه در منطقه دارد.
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