به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی ظهر سه شنبه در همایش علما و روحانیون کردستان اظهار کرد: برگزاری نشست‌های وحدت در استان کردستان، به ویژه در هفته وحدت، فرصت مناسبی برای تبیین جایگاه وحدت در جامعه اسلامی و بررسی نقش علما و روحانیون در تقویت همبستگی میان مردم است.

وی با اشاره به اهمیت دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر افزود: امروز یکی از مهم‌ترین معروف‌ها در جامعه اسلامی، وحدت و یکی از مصادیق روشن منکر، ایجاد تفرقه و جدایی میان مردم است.

امام جمعه بیجار با استناد به روایتی از پیامبر اسلام (ص) عنوان کرد: پیامبر اکرم (ص) برای امت خود سه درخواست از خداوند داشتند که دو مورد آن پذیرفته شد و درباره درخواست سوم، اراده الهی بر امر دیگری قرار گرفت.

وی ادامه داد: یکی از خواسته‌های پیامبر(ص) این بود که امت اسلامی گرفتار قحطی و مشکلات معیشتی نشود و همواره از رفاه و آسایش برخوردار باشد. درخواست دیگر ایشان نیز این بود که دشمنی بر امت اسلامی مسلط نشود و نتواند آن را نابود کند.

خورشیدی با بیان اینکه پیامبر(ص) همچنین از خداوند خواستند میان امت اسلامی تفرقه ایجاد نشود، تصریح کرد: اهمیت این روایت در این نکته است که رفاه و امنیت جامعه اسلامی در گرو وحدت است و هرجا همدلی و انسجام وجود داشته باشد، زمینه برای پیشرفت اقتصادی، امنیت و سرمایه‌گذاری نیز فراهم می‌شود.

وی با اشاره به تأکید بنیانگذار جمهوری اسلامی بر وحدت مسلمانان گفت: امام خمینی(ره) همواره بر اتحاد امت اسلامی تأکید داشتند و معتقد بودند اگر مسلمانان دست در دست یکدیگر قرار دهند، دشمنان اسلام توان مقابله با این قدرت عظیم را نخواهند داشت.

امام جمعه بیجار با انتقاد از تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف میان مسلمانان اظهار کرد: دشمنان اسلام همواره از اختلاف میان ملت‌های مسلمان برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده‌اند و امروز نیز برخی کشورهای اسلامی به دلیل نبود وحدت، به پایگاه و بستری برای دخالت دشمنان تبدیل شده‌اند.

خورشیدی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه افزود: در سال‌های اخیر شمار زیادی از مسلمانان در غزه به شهادت رسیده‌اند و این حوادث نشان می‌دهد جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همگرایی نیاز دارد.

وی در ادامه، نقش علما و روحانیون را در تقویت انسجام اجتماعی مهم دانست و گفت: وظیفه ما ایجاد وحدت میان آحاد مردم، میان مردم و حاکمیت و همچنین میان مسئولان و مدیران است و علما باید در این مسیر نقش هدایتگر و روشنگر خود را به‌درستی ایفا کنند.

امام جمعه بیجار با تأکید بر ضرورت توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر خاطرنشان کرد: بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، مؤمنان موظف به دعوت به معروف و جلوگیری از منکر هستند و این مسئولیت در جامعه بر عهده همه افراد است، اما علما و مروجان احکام دین وظیفه‌ای سنگین‌تر در این زمینه دارند.

خورشیدی گفت: هرگاه منکری در جامعه گسترش پیدا کند و وحدت و انسجام اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد، علما باید با آگاهی، دلسوزی و روشنگری در برابر آن ایستادگی کنند.

وی با اشاره به موضوع عفاف و حجاب نیز اظهار کرد: در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی باید هم به وظیفه مردم و هم به مسئولیت خدمتگزاران توجه شود و کوتاهی‌ها، ضعف‌ها و برخی بهانه‌ها نباید موجب غفلت از مسئولیت‌های فرهنگی و دینی شود.

امام جمعه بیجار در پایان تأکید کرد: امید است همه ما در عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر و همچنین تقویت وحدت میان مردم و مسئولان موفق باشیم و برای حفظ انسجام جامعه اسلامی تلاش کنیم.