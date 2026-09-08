ارتش آمریکا مدعی انهدام ۵ نفتکش ایرانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح آمریکا (سنتکام) شامگاه یکشنبه در اطلاعیهای مدعی شد: پس از آنکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی دو روز گذشته دو بار ناو جنگی آمریکایی در خلیج عمان را با موشک بالستیک هدف قرار داد، این ناو موفق به انهدام ۵ نفتکش حامل نفت خام ایران شده است.
بر پایه این اطلاعیه، نفتکشهای «کاویز»، «شارمینار»، «هورایزن ۱» و «ریسکو» در خلیج عمان و نفتکش «دریا» نیز در نزدیکی جزیره خارک هدف قرار گرفتهاند.
سنتکام در ادامه مدعی شد: ایران از این نفتکشها بهعنوان بخشی از شبکهای محرمانه به ارزش میلیاردها دلار برای تأمین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وابستگان این کشور در منطقه استفاده میکند.
این نهاد آمریکایی همچنین ادعا کرد: ناو جنگی این کشور موفق به دفع حملههای ایران شده و بدون وقوع هیچگونه تلفات یا جراحتی در میان نیروهای آمریکایی، عملیات گشتزنی خود را ادامه داده و تمامی اقدامات سپاه پاسداران علیه ناوهای نیروی دریایی آمریکا بینتیجه مانده است.
تاکنون هیچ نهاد رسمی داخلی در خصوص این ادعاهای آمریکایی واکنشی نشان نداده است.
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