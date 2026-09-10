آمریکا و رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف خود علیه ایران شکست خوردند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم بابل با اشاره به تحولات منطقه و جنگ‌های اخیر اظهار کرد: یزید تصور می‌کرد با به شهادت رساندن امام حسین(ع) در عاشورا به هدف خود رسیده است، اما نتوانست آرامش داشته باشد و این تصور که می‌توان با جنایت و زور یک جریان و یک فرهنگ را از میان برد، در طول تاریخ بارها با شکست مواجه شده است.

وی افزود: امروز نیز دشمنان ایران باید بدانند که با جنگ و فشار نمی‌توانند اراده یک ملت را از بین ببرند. جزع و فزع و درخواست‌های مکرر برای آتش‌بس و مذاکره، نتیجه نرسیدن به اهدافی است که در میدان جنگ دنبال می‌شد.

متکی با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم صهیونیستی طی دهه‌های گذشته تصریح کرد: ایران طی ۴۷ سال گذشته حتی یک گلوله به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک نکرد، اما در همین مدت، منطق مقابله با رژیم صهیونیستی و ضرورت پایان اشغالگری، از یک موضع سیاسی به یک فرهنگ و مطالبه در میان ملت ایران و سپس در میان ملت‌های منطقه و جهان اسلام تبدیل شد.

وی ادامه داد: آنها تلاش کردند با اقدامات مختلف با این گفتمان مقابله کنند، اما نتوانستند آن را از بین ببرند. حتی حدود ۱۵ سال پیش، سمیناری ویژه و محدود برای بررسی این موضوع برگزار کردند که آیا اسرائیل از بین خواهد رفت یا خیر؛ همین که چنین موضوعی در محافل راهبردی آنها به‌عنوان یک مسئله قابل بررسی مطرح شده، نشان‌دهنده نگرانی جدی آنهاست.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه رژیم صهیونیستی از پیروزی انقلاب اسلامی احساس خطر کرد، گفت: این رژیم تنها جایی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی اعلام کرد «زلزله آمده است»؛ چراکه آثار این تحول را با تمام وجود احساس کرده بود.

درخواست آتش‌بس بدون دستیابی به اهداف جنگی، نشانه شکست است

وزیر امور خارجه پیشین با اشاره به جنگ ۱۲ روزه گفت: با وجود اینکه ایران طی ۴۷ سال اقدامی برای آغاز جنگ مستقیم با سرزمین‌های اشغالی انجام نداده بود، دشمن جنگ را بر ایران تحمیل کرد و آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها با تصوراتی که داشتند، وارد میدان شدند.

وی افزود: آنها در ابتدا مسیر مذاکره را مطرح کردند و عمان را واسطه قرار دادند. دور نخست مذاکرات انجام شد، اما مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی ایران در برابر خواسته‌هایی که طرف مقابل قصد داشت از طریق مذاکره بر ایران تحمیل کند، ایستادگی کردند و آنها را نپذیرفتند؛ پس از آن جنگ آغاز شد.

متکی ادامه داد: در روز هشتم جنگ ۱۲ روزه، برای آمریکا محرز شد که رژیم صهیونیستی قادر به پیروزی در این جنگ نیست و یکی دو روز بعد نیز مشخص شد که اسرائیل در حال نزدیک شدن به شکست جنگی است؛ همانند آنچه در جنگ ۳۳ روزه تجربه کرده بود. در نهایت، درخواست آتش‌بس مطرح شد.

وی با بیان اینکه درخواست آتش‌بس از سوی طرف آغازکننده جنگ، زمانی که اهداف اعلام‌شده محقق نشده باشد، نشانه ناکامی است، اظهار کرد: یک ارتش متجاوز زمانی وارد جنگ می‌شود که هدف مشخصی دارد و تا رسیدن به آن هدف به جنگ ادامه می‌دهد؛ بنابراین اگر به هدف نرسد و درخواست آتش‌بس کند، در منطق سیاسی و نظامی این به معنای شکست در تحقق اهداف جنگ است.

متکی با اشاره به ادامه روند مذاکرات اظهار کرد: پس از آن، دور دوم مذاکرات در ژنو انجام شد و دو دور مذاکره صورت گرفت. وزیر امور خارجه ایران در پایان دور دوم با نگاه خوش‌بینانه‌ای صحبت کرد، اما مشخص بود که آمریکایی‌ها در این مرحله نیز به دنبال فریب و وقت‌کشی هستند و در ادامه، جنگ ۴۰ روزه یا جنگ رمضان را آغاز کردند.

وی افزود: در روزهای بیست‌وپنجم تا بیست‌وششم و سپس تا بیست‌ونهم این جنگ، آمریکایی‌ها متوجه شدند که امکان پیروزی برایشان وجود ندارد و برای همین به دنبال واسطه رفتند. از مصر، ترکیه، عمان، قطر و پاکستان برای میانجیگری استفاده شد و در نهایت مذاکرات به اسلام‌آباد رسید.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به مذاکرات اسلام‌آباد گفت: در این مذاکرات، ترامپ طرحی ۱۵ بندی ارائه کرد که بخش قابل توجهی از آن در راستای منافع آمریکا بود و جمهوری اسلامی ایران آن را نپذیرفت. در مقابل، مذاکره‌کنندگان ایرانی طرحی ۱۴ بندی ارائه کردند که به گفته وی، ۷۰ تا ۸۰ درصد آن در جهت منافع ایران بود و با وجود این، ترامپ آن را پذیرفت.

متکی افزود: سؤال این است که چرا رئیس‌جمهور آمریکا از طرح ۱۵ بندی خودش عبور کرد و طرح ۱۴ بندی ایران را پذیرفت؟ پاسخ این است که آمریکا از ابتدا مصمم نبود این طرح را اجرا کند و بیشتر به دنبال گرفتن امضای دو رئیس‌جمهور بود. پس از آنکه توافق امضا شد، آمریکایی‌ها از بند نخست تا بندهای پایانی، با طرح مسئله و ایجاد مانع، در مسیر اجرای توافق سنگ‌اندازی کردند.

تأکید بر اجرای تعهدات عملی پیش از هر مذاکره جدید

وی با اشاره به تلاش آمریکا برای ادامه مذاکره با واسطه‌گری کشورهایی مانند پاکستان، عمان و قطر گفت: جمهوری اسلامی ایران باید زمانی مذاکره را بپذیرد که بندهای تفاهم‌نامه و توافق‌های مورد نظر آمریکا در عمل اجرا شده باشد.

متکی خروج رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان، آزادسازی سرمایه‌های ایران، پذیرش مدیریت ایران بر تنگه هرمز، پذیرش پرداخت غرامت و خروج پایگاه‌های نظامی آمریکا از منطقه را از جمله مواردی دانست که باید در عمل تعیین تکلیف شوند.

وی در ادامه به شرایط سیاسی داخلی آمریکا و انتخابات این کشور اشاره کرد و گفت: ترامپ اکنون در یک معضل جدی گرفتار شده و مقاومت، او را در شرایط دشواری قرار داده است. احتمال شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات آبان‌ماه آمریکا نیز روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: اگر جمهوری‌خواهان در انتخابات مجلس نمایندگان شکست بخورند و در مجلس سنا نیز اکثریت خود را از دست بدهند، ترامپ به تعبیر من به یک «گربه وحشی زخمی» تبدیل خواهد شد که در قفس افتاده و توان اقدام چندانی نخواهد داشت.

متکی تصریح کرد: ترامپ تلاش می‌کند در فاصله باقی‌مانده تا انتخابات آمریکا، با استفاده از ابزارهایی مانند جنگ محدود، ادامه محاصره، آتش‌بس، مذاکره و اخیراً فشار اقتصادی، افکار عمومی را سرگرم و مدیریت کند.

وی هشدار داد: اگر ترامپ در انتخابات پیروز شود، احتمال دارد بار دیگر جنگ را آغاز کند؛ هرچند نتیجه‌ای بهتر از جنگ قبلی به دست نخواهد آورد.

متکی در پایان بر ضرورت هوشیاری تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران نباید اجازه دهد مذاکره به ابزاری برای خرید زمان و فریب تبدیل شود و هیچ مذاکره دیگری با آمریکا نباید انجام شود، مگر اینکه بندهای عملی توافق‌ها ابتدا از سوی طرف مقابل اجرا شده باشد.