داوود گودرزی معاون خدمات شهری شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر از آماده‌سازی بازار جایگزین بازار جنت خبر داد و گفت: زیرساخت‌های محل جدید فراهم شده و با تکمیل سازه‌ها، این بازار در کمتر از یک ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی درباره آخرین وضعیت بازار جنت اظهار کرد: برای بازار جایگزین جنت، زمینی در خیابان سیمون بولیوار را در نظر گرفته‌ایم و اقدامات لازم برای آماده‌سازی زیرساخت‌های آن انجام شده است و سازه‌های بازار نیز در حال نهایی شدن است و امیدواریم بتوانیم در کمتر از یک ماه آینده افتتاحیه بازار جدید را برگزار کنیم تا غرفه‌داران بازار جنت به محل جدید منتقل شوند.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده از غرفه‌داران بازار جنت گفت: چند ماه پیش برای کمک به غرفه‌داران، تسهیلات و حمایت‌های مالی در نظر گرفته شد و در همین راستا، غرفه‌دارانی که مشکلی در ارائه مدارک نداشتند و شرایط لازم را فراهم کردند، توانستند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

گودرزی ادامه داد: برای هر یک از غرفه‌داران، کمک بلاعوض ۵۰ میلیون تومانی نیز در نظر گرفته و پرداخت شد و علاوه بر آن، غرفه‌داران واجد شرایط برای دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی به بانک معرفی شدند.

وی خاطرنشان کرد: تلاش مدیریت شهری این است که با آماده‌سازی هرچه سریع‌تر بازار جایگزین و حمایت از غرفه‌داران، روند انتقال به محل جدید با کمترین مشکل انجام شود و شرایط مناسبی برای ادامه فعالیت آنها فراهم شود.