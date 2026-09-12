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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

امکان استفاده رایگان مددجویان کمیته امداد از سینماهای کشور فراهم شد

امکان استفاده رایگان مددجویان کمیته امداد از سینماهای کشور فراهم شد

معاون امور فرهنگی کمیته امداد گفت: براساس تفاهم‌نامه میان حوزه هنری انقلاب اسلامی با کمیته امداد امام خمینی (ره) امکان استفاده رایگان از سینما برای مددجویان این نهاد در سراسر کشور فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی متقی‌فر معاون امور فرهنگی کمیته امداد گفت: براساس تفاهم‌نامه میان حوزه هنری انقلاب اسلامی با کمیته امداد امام خمینی (ره) امکان استفاده رایگان از سینما برای مددجویان این نهاد در سراسر کشور فراهم شد و مددجویان می‌توانند از طریق سامانه «هم‌گروه» بلیت سینما را به ‌صورت رایگان دریافت و رزرو کنند.

وی افزود: این سامانه برای مشارکت مددجویان در فعالیت‌های فرهنگی طراحی شده و آنها از این طریق می‌توانند با دریافت امتیاز، آن را به پرداخت بلیت سینما تبدیل کنند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد اظهار کرد: همچنین در راستای همکاری مشترک موسسه بهمن ‌سبز حوزه هنری و کمیته امداد امام خمینی(ره) برای افزایش دسترسی به سینما، قرار است اکران سیار فیلم‌های روز در اردوهای کشوری کمیته امتداد برنامه‌ریزی و اقدام شود.

کد مطلب 6944985
زهرا ناری

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