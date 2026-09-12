امکان استفاده رایگان مددجویان کمیته امداد از سینماهای کشور فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی متقی‌فر معاون امور فرهنگی کمیته امداد گفت: براساس تفاهم‌نامه میان حوزه هنری انقلاب اسلامی با کمیته امداد امام خمینی (ره) امکان استفاده رایگان از سینما برای مددجویان این نهاد در سراسر کشور فراهم شد و مددجویان می‌توانند از طریق سامانه «هم‌گروه» بلیت سینما را به ‌صورت رایگان دریافت و رزرو کنند.

وی افزود: این سامانه برای مشارکت مددجویان در فعالیت‌های فرهنگی طراحی شده و آنها از این طریق می‌توانند با دریافت امتیاز، آن را به پرداخت بلیت سینما تبدیل کنند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد اظهار کرد: همچنین در راستای همکاری مشترک موسسه بهمن ‌سبز حوزه هنری و کمیته امداد امام خمینی(ره) برای افزایش دسترسی به سینما، قرار است اکران سیار فیلم‌های روز در اردوهای کشوری کمیته امتداد برنامه‌ریزی و اقدام شود.