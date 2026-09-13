به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی صبح یکشنبه در نشست با مدیرکل صداوسیما استان بوشهر با تأکید بر نقش کلیدی کمیته ارتباطات و تولیدات رسانه‌ای، اظهار داشت: ماندگاری یاد شهدا تا امروز و حضور داوطلبانه جوانان در عرصه‌های دفاع از کشور، مرهون همین فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای است.

جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: این کمیته می‌تواند نقشی محوری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ایفا کند.

وی با بیان اینکه امسال رویه‌های گذشته تغییر خواهد کرد، اظهار داشت: این دوره صرفاً به سخنرانی و مداحی محدود نیست و اجرای میدانی و نمایشی در پارک گردشگری پیش‌بینی شده که جذابیت بیشتری برای مخاطبان خواهد داشت.

سردار دشتی به پیوست قرآنی کنگره نیز اشاره و ابراز داشت: استان بوشهر هم پایتخت مقاومت و هم پایتخت قرآنی کشور شناخته می‌شود. جلساتی با سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شده تا برنامه‌های ویژه‌ای برای ماه مبارک رمضان طراحی شود و این ظرفیت قرآنی استان به خوبی معرفی گردد.

وی با اشاره به تولیدات فرهنگی، افزود: امسال هر شهرستان موظف است متناسب با فرهنگ بومی و شهدای شاخص خود، جشنواره سرود برگزار کند و سرودهای برتر در شب پایانی کنگره اجرا خواهند شد، همچنین تولید فیلم، کتاب و مستند درباره شهدا در دستور کار قرار دارد.

سردار دشتی با ابراز امیدواری از پوشش گسترده رسانه‌ای، تصریح کرد: یادواره‌های شهرستانی به صورت مستقیم از شبکه صداوسیمای استان پخش می‌شوند تا همه اقشار جامعه در جریان این برنامه‌ها قرار گیرند.

مسئول کمیته برگزاری مراسم پایانی سومین کنگره ملی سرداران، امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله با همدلی و اتحاد، کنگره‌ای متفاوت، ماندگار و شایسته شهدای استان برگزار کنیم.