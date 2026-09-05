دشتی: کنگره ۲۰۰۰ شهید بوشهر باید به یک جریان اجتماعی ماندگار تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر٬ سردار عبدالرضا دشتی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری سومین کنگره ملی سرداران و امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر در اسفندماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: برای برگزاری این کنگره، کمیتهها و کارگروههای ۲۲ گانه تشکیل شده و برنامههای متنوعی در حوزههای فرهنگی، هنری، ادبی، رسانهای، آموزشی، اجتماعی و اجرایی طراحی و در حال پیگیری است.
جانشین سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: سند چشمانداز کنگره نیز تدوین شده و بر اساس این سند، اثربخشی و اثرسنجی برنامهها، به ویژه در جامعه هدف و در میان نسل جوان و نوجوان، از محورهای اصلی فعالیتهای این رویداد خواهد بود.
شهدا را با زبان هنر به نسل جدید معرفی میکنیم
دشتی یکی از مهمترین اولویتهای کنگره را ارتباط مؤثر با جوانان و نوجوانان دانست و تصریح کرد: اگر قرار است پیام شهدا به نسل جدید منتقل شود، باید از زبان و ابزارهای ارتباطی این نسل استفاده کنیم؛ از این رو هنر، ادبیات، سینما، رسانه و فضای مجازی جایگاه ویژهای در برنامههای کنگره دارد.
وی ادامه داد: تلاش میکنیم شهدا را بهعنوان الگوهای ایثار، مقاومت، فداکاری و مسئولیتپذیری به جوانان و نوجوانان معرفی کنیم و مفاهیم ارزشمند فرهنگ ایثار و شهادت را در قالبهای جذاب و اثرگذار هنری و رسانهای به آنان منتقل کنیم.
روایت مقاومت مردم بوشهر برای مردم منطقه
مسئول کمیته برگزاری مراسم و اجلاسیه پایانی کنگره با اشاره به پیشینه تاریخی مقاومت مردم استان بوشهر در برابر استعمار و استکبار گفت: بوشهر یکی از کانونهای مهم مقاومت تاریخی مردم ایران در برابر استعمار است و این پیشینه ارزشمند باید بیش از گذشته بازخوانی، روایت و به نسلهای آینده معرفی شود.
وی افزود: یکی از اهداف مهم این کنگره، معرفی الگوی مقاومت مردم بوشهر به مردم منطقه است و در همین راستا تولید آثار هنری، سینمایی، ادبی و رسانهای با موضوع تاریخ مقاومت بوشهر مورد توجه قرار گرفته است.
کنگره متعلق به همه مردم بوشهر است
دشتی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه اقشار جامعه در این رویداد اظهار کرد: این کنگره متعلق به همه مردم بوشهر است و تلاش داریم همه اقشار جامعه، با هر نگاه سیاسی و فرهنگی، بتوانند در این حرکت ملی و فرهنگی نقشآفرینی کنند.
وی گفت: فرهنگ ایثار و شهادت یک سرمایه مشترک اجتماعی است و برای ترویج آن باید از ظرفیت هنرمندان، نویسندگان، دانشگاهیان، فرهنگیان، جوانان، نوجوانان، فعالان اجتماعی و رسانهای و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران استفاده کرد.
جمعآوری گنجینه اسناد و خاطرات شهدا
دشتی جمعآوری و ساماندهی آثار باقیمانده از شهدا و رزمندگان را یکی از پروژههای مهم کنگره عنوان کرد و گفت: عکسها، اسناد، فایلهای صوتی، نوشتهها، دستنوشتهها و دیگر آثار باقیمانده از شهدا و رزمندگان استان شناسایی، جمعآوری و ساماندهی خواهد شد.
وی افزود: ثبت و ضبط خاطرات خانوادههای معظم شهدا، رزمندگان و همرزمان نیز در دستور کار قرار دارد تا تاریخ شفاهی دفاع مقدس استان بوشهر به شکلی دقیق و ماندگار ثبت و برای نسلهای آینده حفظ شود.
تولید آثار فاخر و ماندگار
مسئول کمیته برگزاری مراسم و اجلاسیه پایانی کنگره با اشاره به برنامههای تولیدی گفت: تولید آثار فاخر ادبی و فرهنگی از جمله کتاب عکس، اطلس دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، رمان، کتاب کودک و نوجوان و آثار تخصصی حوزه ادبیات دفاع مقدس در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: تولید فیلم سینمایی، مستند، برنامههای تلویزیونی و رادیویی، سرود، نماهنگ و تولیدات فضای مجازی با موضوع شهدا نیز از دیگر برنامههای پیشبینیشده است.
دشتی تأکید کرد: نگاه ما به تولید آثار، نگاه مناسبتی و مصرفی نیست؛ بلکه به دنبال تولید آثاری هستیم که از نظر محتوایی و هنری فاخر باشند و بتوانند سالها پس از پایان کنگره نیز مورد استفاده و بهرهبرداری قرار گیرند.
کنگره از شهرها و شهرستانها تا روستاها و مدارس
جانشین سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری یادوارههای شهرستانی و قشری گفت: فعالیتهای کنگره در سطح شهرستانها، شهرها، روستاها، محلات، پایگاهها و مدارس دنبال خواهد شد تا این رویداد به یک حرکت فراگیر در سراسر استان تبدیل شود.
دشتی افزود: جامعه دانشآموزی یکی از مخاطبان اصلی کنگره است و برنامههای متنوعی برای مدارس با محوریت آشنایی دانشآموزان با زندگی، سیره،حماسه و آرمانهای شهدا پیشبینی شده است.
ایجاد هویت بصری و فضاسازی شهری
وی از طراحی هویت بصری مشخص برای سومین کنگره ملی سرداران و امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر خبر داد و گفت: فضاسازی شهری، استفاده از تصاویر شهدا، نصب المانهای مرتبط، برگزاری نمایشگاههای موضوعی و نامگذاری معابر و مکانها به نام شهدا از جمله برنامههایی است که در این زمینه دنبال خواهد شد.
جانشین سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر خاطرنشان کرد: هدف این است که یاد و نام شهدا در فضای عمومی شهرها و روستاهای استان حضور پررنگتری داشته باشد و فضای شهری نیز به بستری برای روایت فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل شود.
نمایش بزرگ میدانی تاریخ بوشهر و دفاع مقدس
دشتی از اجرای یک نمایش بزرگ میدانی بهعنوان یکی از برنامههای شاخص کنگره خبر داد و اظهار کرد: این نمایش با موضوع تاریخ استان بوشهر، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس طراحی شده و تلاش میکند بخشی از تاریخ و حماسه مردم استان را با زبان هنر و در قالبی جذاب برای مخاطبان روایت کند.
بوشهر پرچمدار حماسههای نخست
مسئول کمیته برگزاری مراسم و اجلاسیه پایانی سومین کنگره ملی سرداران و امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر درباره شعارهای این رویداد گفت: شعار محوری کنگره «بوشهر پرچمدار حماسههای نخست» و شعار ادبی آن «هر نخل یک حماسه، هر موج یک روایت» است.
وی افزود: این شعارها بیانگر هویت تاریخی و حماسی بوشهر و پیوند میان دریا، نخل، حماسه، مقاومت و روایتهای ماندگار مردم این خطه است.
دشتی تأکید کرد: امیدواریم با مشارکت همه مردم، دستگاهها، نهادها، گروههای مردمی، هنرمندان، نویسندگان، رسانهها، جوانان و نوجوانان و خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، سومین کنگره ملی سرداران و امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر به یک حرکت ماندگار و جریان ساز تبدیل شود؛ حرکتی که در آن هم یاد و نام شهدا حفظ و هم آثار فاخر فرهنگی و هنری تولید شود و پیام ایثار و مقاومت با زبان روز به نسل جدید انتقال یابد.
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