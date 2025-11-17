به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی دوشنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان دشتی با تبریک هفته بسیج اظهار کرد: بسیج معجزه ذهنی و ابتکار الهی حضرت امام خمینی (ره) است که در سخت‌ترین بحران‌ها نقش‌آفرینی می‌کند و در همه دولت‌ها و عرصه‌ها یاری‌گر مردم و مسئولان بوده است.

جانشین فرماندهی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز جلوه‌ای دیگر از عظمت و کارآمدی بسیج مشاهده شد.

سردار دشتی با اشاره به برگزاری سومین کنگره ملی شهدای استان بوشهر بیان کرد: این رویداد بزرگ معنوی نیازمند همدلی و تلاش همه دستگاه‌هاست و باید به بهترین شکل برگزار شود.

وی اعلام کرد: برای پیشبرد امور کنگره، ۲۰ کمیته تخصصی در شهرستان دشتی تشکیل می‌شود و دبیرخانه یادواره شهدا نیز راه اندازی می‌شود.

جانشین فرماندهی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با تأکید بر ضرورت مرمت و بازسازی تمثال شهدا، تکریم خانواده‌های معظم شهدا و نامگذاری اماکن و پروژه‌ها به نام شهدا افزود: برگزاری یادواره‌های شهرستانی و ارائه خدمت به مردم به نیابت از شهدا، از برنامه‌های اصلی این کنگره خواهد بود.

وی با بیان اینکه تولیدات فرهنگی و هنری بخش مهمی از این رویداد است، گفت: سرود ویژه شهرستان‌ها برای حضور در کنگره ارزیابی می‌شود و آثار هنری در قالب بازسازی صحنه‌ها، اجراهای نمایشی و نمایش‌های میدانی ارائه خواهد شد.

سردار دشتی با تأکید بر تبعیت از منویات مقام معظم رهبری افزود: انتظارات مقام معظم رهبری از برگزاری کنگره‌ها احصا شده و ما نیز در این مسیر حرکت می‌کنیم تا این برنامه بزرگ در تراز شهدا برگزار شود.