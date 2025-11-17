  1. استانها
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۰:۵۱

جانشین سپاه بوشهر: سومین کنگره ملی شهدای استان برگزار می‌شود

جانشین سپاه بوشهر: سومین کنگره ملی شهدای استان برگزار می‌شود

دشتی – جانشین فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: سومین کنگره ملی شهدای استان بوشهر باید با مشارکت همه ظرفیت‌های شهرستان‌ها به‌صورت آبرومند برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا دشتی دوشنبه شب در نشست شورای اداری شهرستان دشتی با تبریک هفته بسیج اظهار کرد: بسیج معجزه ذهنی و ابتکار الهی حضرت امام خمینی (ره) است که در سخت‌ترین بحران‌ها نقش‌آفرینی می‌کند و در همه دولت‌ها و عرصه‌ها یاری‌گر مردم و مسئولان بوده است.

جانشین فرماندهی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر افزود: در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز جلوه‌ای دیگر از عظمت و کارآمدی بسیج مشاهده شد.

سردار دشتی با اشاره به برگزاری سومین کنگره ملی شهدای استان بوشهر بیان کرد: این رویداد بزرگ معنوی نیازمند همدلی و تلاش همه دستگاه‌هاست و باید به بهترین شکل برگزار شود.

وی اعلام کرد: برای پیشبرد امور کنگره، ۲۰ کمیته تخصصی در شهرستان دشتی تشکیل می‌شود و دبیرخانه یادواره شهدا نیز راه اندازی می‌شود.

جانشین سپاه بوشهر: سومین کنگره ملی شهدای استان برگزار می‌شود

جانشین فرماندهی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با تأکید بر ضرورت مرمت و بازسازی تمثال شهدا، تکریم خانواده‌های معظم شهدا و نامگذاری اماکن و پروژه‌ها به نام شهدا افزود: برگزاری یادواره‌های شهرستانی و ارائه خدمت به مردم به نیابت از شهدا، از برنامه‌های اصلی این کنگره خواهد بود.

وی با بیان اینکه تولیدات فرهنگی و هنری بخش مهمی از این رویداد است، گفت: سرود ویژه شهرستان‌ها برای حضور در کنگره ارزیابی می‌شود و آثار هنری در قالب بازسازی صحنه‌ها، اجراهای نمایشی و نمایش‌های میدانی ارائه خواهد شد.

سردار دشتی با تأکید بر تبعیت از منویات مقام معظم رهبری افزود: انتظارات مقام معظم رهبری از برگزاری کنگره‌ها احصا شده و ما نیز در این مسیر حرکت می‌کنیم تا این برنامه بزرگ در تراز شهدا برگزار شود.

