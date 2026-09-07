کمیته قرآنی کنگره شهدای استان بوشهر تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ظهر دوشنبه در این نشست با تأکید بر اینکه قرآن باید محور اصلی گفتمانسازی در برنامههای کنگره باشد، اظهار کرد: قرآن کریم «ثقل اکبر» است و باید با نگاه متفاوتی به ظرفیت آن در کنگره شهدا توجه کنیم.
حجتالاسلام محمد قادری با اشاره به پیوند عمیق میان قرآن، مقاومت و فرهنگ شهادت گفت: بخش مهمی از آیات قرآن کریم، ظرفیت شکلدهی به گفتمان مقاومت را دارد و باید از این ظرفیت برای تبیین شخصیت شهدا و تربیت نسل آینده استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: ما شهید را برای شهید نمیخواهیم؛ شهید را برای انسانسازی، تربیت و گفتمانسازی میخواهیم. همانگونه که امام شهید ما مربی یک نسل بود، امروز نیز باید از ظرفیت شهدا برای رشد، تعالی و تربیت جامعه استفاده کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر، ایجاد «پیوست قرآنی» برای برنامههای کنگره را یکی از مهمترین مأموریتهای این کمیته دانست و افزود: قرآن نباید صرفاً در حد تلاوت و تبرک ابتدای مراسمها حضور داشته باشد، بلکه باید به متن برنامهها وارد شود.
حجتالاسلام قادری ادامه داد: اگر قرار است در یک یادواره یا برنامه مرتبط با شهدا قرآن تلاوت شود، باید آیات متناسب با موضوع برنامه انتخاب و پس از تلاوت، در مدت کوتاهی نسبت آن آیات با موضوع جلسه برای مخاطبان تبیین شود؛ این همان چیزی است که قرآن را از یک تلاوت تشریفاتی به کتاب زندگی تبدیل میکند.
وی با اشاره به شعار کنگره، «بوشهر؛ پرچمدار حماسههای نخست»، گفت: باید نشان دهیم که یکی از ریشههای این حماسهآفرینی، پیوند مردم بوشهر با قرآن، اهلبیت(ع)، فرهنگ حسینی و مقاومت بوده است. بنابراین حتی برنامههای نمایشی و فرهنگی کنگره نیز میتوانند روایت قرآنی و معرفتی داشته باشند.
لزوم استفاده از ظرفیت قاریان و استعدادهای قرآنی استان
مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر همچنین بر استفاده از ظرفیت قاریان و استعدادهای قرآنی استان تأکید کرد و گفت: بوشهر از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه تلاوت برخوردار است و باید این چهرهها در برنامههای رسمی و بزرگ استان معرفی و میداندار شوند.
حجتالاسلام قادری همچنین پیشنهاد کرد در قالب محافل قرآنی با حضور خانوادههای معظم شهدا، ضمن تلاوت قرآن، بخشی از زندگی و سیره شهید برای مردم روایت شود تا خانواده شهدا نیز در جریان این حرکت قرآنی حضور فعال داشته باشند.
وی افزود: در تدوین آثار و کتابهای مربوط به شهدا نیز باید از ظرفیت آیات قرآن استفاده شود؛ به این معنا که ابتدا یک آیه متناسب با ویژگی و سیره شهید مطرح و سپس آن ویژگی در زندگی شهید روایت شود تا مخاطب بتواند پیوند میان قرآن و سیره شهدا را بهصورت ملموس درک کند.
حجتالاسلام قادری با اشاره به ظرفیت گسترده جامعه قرآنی استان بوشهر، بر استفاده از این توان در برنامههای کنگره تأکید کرد و گفت: برنامههای قرآنی باید از حالت فعالیتهای پراکنده خارج شده و به یک جریان پیوسته قرآنی در مجموعه برنامههای کنگره تبدیل شود.
ضرورت توجه به ظرفیت شهید ابوتراب عاشوری
مسئول کمیته برگزاری مراسمات و اجلاسیه پایانی سومین کنگره ملی سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به مأموریت کمیته قرآنی گفت: انتظار ما این است که این کمیته یک کار ماندگار و اثرگذار در حوزه قرآن و شهدا طراحی و اجرا کند.
سردار عبدالرضا دشتی از جمله ظرفیتهای پیشبینیشده را برگزاری نشستهای قرآنی، تولید کلیپهای قرائت آیات مرتبط با جهاد و شهادت، استفاده از صوت قاریان شاخص در برنامههای کنگره، برگزاری محافل قرآنی به نیابت از شهدا، چاپ کتاب شهدای شاخص قرآنی استان و طراحی برنامههای قرآنی در ایام منتهی به برگزاری کنگره عنوان کرد.
جانشین سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت شهید ابوتراب عاشوری بهعنوان یکی از چهرههای برجسته قرآنی و روحانی استان تأکید کرد و گفت: باید ظرفیتهای قرآنی شهدای استان بهدرستی شناسایی و معرفی شود.
لزوم نشست تخصصی با حضور چهرههای برجسته قرآنی کشور
در بخش دیگری از این نشست مسئول مجمع قرآنیان استان بوشهر با تأکید بر اهمیت جایگاه قرآن در کنگره شهدای استان اظهار کرد: اگر کنگره قرار است یک رویداد بزرگ و ماندگار باشد، باید پیوست قرآنی آن نیز بهصورت جدی طراحی شود.
رضا نجفی پیشنهاد برگزاری یک نشست تخصصی با حضور چهرههای برجسته قرآنی کشور را مطرح کرد و افزود: میتوان از ظرفیت اساتید و چهرههای شناختهشده
قرآنی کشور برای طراحی برنامهای استفاده کردکه هم معرفی قرآن را دنبال کند و هم از نظر محتوایی و جذابیت، متناسب با ابعاد کنگره باشد.
وی همچنین بر ضرورت شناسایی و معرفی دقیق شهدای دارای سابقه قرآنی تأکید کرد و گفت: نباید صرفاً به این دلیل که شهیدی در مقطعی قرآن خوانده است، او را «شهید قرآنی» معرفی کنیم؛ بلکه باید پیشینه و نقش واقعی او در عرصه قرآن بررسی شود.
مسئول مجمع قرآنیان استان بوشهر افزود: شهید ابوتراب عاشوری ظرفیت ویژهای در حوزه آموزش و فعالیتهای قرآنی دارد و باید این بُعد از شخصیت این شهید به شکل جدیتر معرفی و برای نسل جدید روایت شود.
ضرورت نقشآفرینی جریان قرآنی در کنگره
مسئول دبیرخانه سومین کنگره ملی سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی جریان قرآنی در کنگره اظهار کرد: انتظار میرود کارگروه قرآنی با طراحی برنامههای مؤثر، پیام قرآن، شهید و شهادت را در مجموعه برنامههای کنگره دنبال کرده و زمینه ماندگاری این حرکت را فراهم کند.
مهراب کیانی با اشاره به شکلگیری کارگروههای تخصصی کنگره در استان و شهرستانها، افزود: کارگروه قرآنی از جمله مجموعههایی است که برای کنگره پیشبینی شده و باید با تشکیل جلسات اندیشهورزی و استفاده از ظرفیت فعالان قرآنی، برنامههای خود را بهصورت دقیق طراحی و عملیاتی کند.
۵۲ شهید شهید قرآنی
جواد احمدی منفرد، رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر در بخش دیگری از این نشست ضمن اشاره به پژوهش انجام شده در زمینه شهدای قرآنی تعداد آنان را ۵۲ شهید اعلام و از اقدام به جمع آوری آثار و سیره ایشان خبر داد .
در پایان این نشست، ضمن جمعبندی مأموریتهای کمیته قرآنی، احکام اعضای کمیته قرآنی ستاد کنگره شهدای استان بوشهر به آنان تقدیم شد و مقرر شد برنامههای اجرایی این کمیته در جلسات تخصصی آینده تدوین و برای اجرا در برنامههای کنگره آماده شود.
برگزاری محافل قرآنی، تولید محتوای قرآنی مرتبط با شهدا و مقاومت، معرفی شهدای شاخص قرآنی، بهرهگیری از ظرفیت قاریان و حافظان استان، برگزاری نشستهای تخصصی با چهرههای ملی قرآن و ایجاد پیوست قرآنی برای برنامههای اصلی کنگره، از جمله محورهای مطرحشده در این نشست بود.
ستاد کنگره شهدای استان بوشهر با شعار «بوشهر؛ پرچمدار حماسههای نخست» و شعار ادبی آن «هر نخل یک حماسه، هر موج یک روایت» در حال طراحی و اجرای برنامههای مختلف فرهنگی، هنری، قرآنی و اجتماعی با محوریت معرفی و تبیین سیره شهداست.
در نخستین نشست کمیته قرآنی سومین کنگره ملی سرداران و امیران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت قرآن کریم برای تبیین فرهنگ ایثار و شهادت، گفتمانسازی مقاومت و تربیت نسل آینده تأکید شد و احکام اعضای این کمیته به آنان تقدیم شد.
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