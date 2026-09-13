هشدار نسبت به تحرکات داخلی در عراق برای احیای داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، جاسم البیاتی نماینده سابق عراق تاکید کرد: ما شاهد تحرکاتی برای بیرون راندن نیروهای حشد شعبی از تمام مناطق نزدیک به اقلیم کردستان عراق هستیم.

وی اضافه کرد: برخی جریان ها در تلاش هستند نیروهای حشد شعبی را از تلعفر تا خانقین بیرون کنند به طوری که شاهد وقوع حملات مکرر و آشکار علیه این نیروها در مناطق مذکور هستیم.

البیاتی تصریح کرد: این جریان ها از تشکیلات تروریستی داعش سود می برند و به دنبال احیای مجدد این تشکیلات هستند تا اوضاع امنیتی مناطق همجوار با اقلیم کردستان عراق را متشنج کنند.

وی گفت: مرزهای مشترک با سوریه تبدیل به بخشی از منبع حمایت از تروریست ها شده و عناصر داعشی در این مناطق فعال هستند.