ثبت رسمی افزایش سرمایه بانک پارسیان به ۵۰ هزار میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، این افزایش سرمایه که معادل حدود ۶۱ درصد است، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها انجام شده و فرایند ثبت آن در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

با نهایی شدن این فرایند، افزایش سرمایه بانک وارد مرحله اجرایی شده و ازاین پس در تمامی ارزیابی های مالی و ساختاری بانک، رقم ۵۰ همت، مبنا قرار خواهد گرفت. این افزایش سرمایه منجر به تقویت ساختار و افزایش توان عملیاتی بانک و ارتقای پایداری بانک در انجام فعالیت های بانکی خواهد شد.