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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

معرفی خواننده ارکستر «به یادخالقی»؛ «مادر» با «دلشدگان» به وحدت می‌رود

معرفی خواننده ارکستر «به یادخالقی»؛ «مادر» با «دلشدگان» به وحدت می‌رود

تازه ترین کنسرت ارکستر «به یاد خالقی» به رهبری ارکستر محمدرضا عزیزی و خوانندگی پوریا اخواص در تالار وحدت تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر «به یاد خالقی» به رهبری محمدرضا عزیزی و با خوانندگی پوریا اخواص، در قالب کنسرت «دلشدگان» و با اجرای موسیقی فیلم‌های ماندگار «دلشدگان» و «مادر» ساخته زنده‌یاد علی حاتمی، جمعه ۲۷ شهریور در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

این کنسرت با محوریت یادواره زنده‌یاد علی حاتمی و بزرگداشت استادان موسیقی ایرانی چون حسین علیزاده و ارسلان کامکار برگزار می‌شود و در آن، موسیقی فیلم‌های «دلشدگان» و «مادر» در کنار آثاری از استادان روح‌الله خالقی، علی تجویدی و حسینعلی ملاح اجرا خواهد شد.

در این پروژه موسیقایی، ارکستر «به یاد خالقی» با ترکیبی از سازهای ایرانی روی صحنه می‌رود.

در توضیحات تکمیلی این برنامه آمده است:

«دلشدگان» تلاشی برای بازخوانی و اجرای دوباره بخشی از موسیقی ماندگار سینمای ایران و ایجاد پیوند میان میراث موسیقایی و سینمایی نسل‌های مختلف است؛ پروژه‌ای که موسیقی فیلم را بهانه‌ای برای بازگشت به جهان هنری علی حاتمی و ادای احترام به چهره‌های تأثیرگذار موسیقی ایرانی قرار داده است.

کنسرت «دلشدگان» شامگاه جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سامانه «ایران کنسرت» مراجعه کنند.

کد مطلب 6945713
علیرضا سعیدی

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