به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر «به یاد خالقی» به رهبری محمدرضا عزیزی و با خوانندگی پوریا اخواص، در قالب کنسرت «دلشدگان» و با اجرای موسیقی فیلمهای ماندگار «دلشدگان» و «مادر» ساخته زندهیاد علی حاتمی، جمعه ۲۷ شهریور در تالار وحدت روی صحنه میرود.
این کنسرت با محوریت یادواره زندهیاد علی حاتمی و بزرگداشت استادان موسیقی ایرانی چون حسین علیزاده و ارسلان کامکار برگزار میشود و در آن، موسیقی فیلمهای «دلشدگان» و «مادر» در کنار آثاری از استادان روحالله خالقی، علی تجویدی و حسینعلی ملاح اجرا خواهد شد.
در این پروژه موسیقایی، ارکستر «به یاد خالقی» با ترکیبی از سازهای ایرانی روی صحنه میرود.
در توضیحات تکمیلی این برنامه آمده است:
«دلشدگان» تلاشی برای بازخوانی و اجرای دوباره بخشی از موسیقی ماندگار سینمای ایران و ایجاد پیوند میان میراث موسیقایی و سینمایی نسلهای مختلف است؛ پروژهای که موسیقی فیلم را بهانهای برای بازگشت به جهان هنری علی حاتمی و ادای احترام به چهرههای تأثیرگذار موسیقی ایرانی قرار داده است.
کنسرت «دلشدگان» شامگاه جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت به سامانه «ایران کنسرت» مراجعه کنند.
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