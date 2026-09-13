به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر «به یاد خالقی» به رهبری محمدرضا عزیزی و با خوانندگی پوریا اخواص، در قالب کنسرت «دلشدگان» و با اجرای موسیقی فیلم‌های ماندگار «دلشدگان» و «مادر» ساخته زنده‌یاد علی حاتمی، جمعه ۲۷ شهریور در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

این کنسرت با محوریت یادواره زنده‌یاد علی حاتمی و بزرگداشت استادان موسیقی ایرانی چون حسین علیزاده و ارسلان کامکار برگزار می‌شود و در آن، موسیقی فیلم‌های «دلشدگان» و «مادر» در کنار آثاری از استادان روح‌الله خالقی، علی تجویدی و حسینعلی ملاح اجرا خواهد شد.

در این پروژه موسیقایی، ارکستر «به یاد خالقی» با ترکیبی از سازهای ایرانی روی صحنه می‌رود.

در توضیحات تکمیلی این برنامه آمده است:

«دلشدگان» تلاشی برای بازخوانی و اجرای دوباره بخشی از موسیقی ماندگار سینمای ایران و ایجاد پیوند میان میراث موسیقایی و سینمایی نسل‌های مختلف است؛ پروژه‌ای که موسیقی فیلم را بهانه‌ای برای بازگشت به جهان هنری علی حاتمی و ادای احترام به چهره‌های تأثیرگذار موسیقی ایرانی قرار داده است.

کنسرت «دلشدگان» شامگاه جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سامانه «ایران کنسرت» مراجعه کنند.