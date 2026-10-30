به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، کنسرت موسیقی ویدیوگیم با رهبری سینا خیرآبادی و همراهی ارکستری ۱۵۰ نفره، پنجشنبه شب ۷ آبان در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد؛ رویدادی که در آن موسیقی بازی‌های شناخته‌شده جهان با اجرای زنده ارکستر و پخش همزمان تصاویر گیم‌پلی، تجربه‌ای از پیوند موسیقی و دنیای بازی‌های ویدیویی را پیش روی مخاطبان قرار داد.

پیوند میان موسیقی و جهان بصری

در این کنسرت قطعاتی از موسیقی بازی‌هایی چون «مکس پین»، «فال‌اوت»، «اسسینز کرید»، «دیز گان»، «مافیا ۲»، «کال آو دیوتی»، «آنچارتد»، «گاد آو وار»، «هورایزن زیرو داون» و «ویچر» اجرا شد. همچنین آثاری از بازی‌های «اسکایریم»، «رد دد ردمپشن»، «لست آو آس»، «گوست آو سوشیما»، «بتلفیلد» و «دوتا» در فهرست قطعات این رویداد قرار داشتند.

آنچه این کنسرت را از یک اجرای معمول موسیقی ارکسترال متمایز می‌کرد، انتخاب آثاری از جهان بازی‌های ویدیویی بود؛ آثاری که موسیقی در آنها تنها عنصری برای همراهی تصاویر نیست، بلکه در برخی از موارد به بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت بازی و تجربه مخاطب تبدیل شده است.

در این تجربه، مخاطب با موسیقی‌هایی روبه‌رو می‌شود که پیش از این آنها را در بستر تعامل با یک بازی شنیده است. اجرای ارکسترال این آثار، فرصتی فراهم می‌کند تا جزئیاتی از آهنگسازی و ظرفیت موسیقایی آنها مستقل از فضای بازی شنیده شود. همزمانی اجرای نوازندگان با تصاویر گیم‌پلی نیز به حفظ پیوند میان موسیقی و جهان بصری بازی‌ها کمک می‌کرد.

از «مکس پین» تا «گاد آو وار»

برنامه موسیقایی کنسرت با قطعه بازی «مکس پین» آغاز شد و پس از آن موسیقی «فال‌اوت» و «اسسینز کرید» در فهرست اجرا قرار گرفت. یکی از بخش‌های برنامه، اجرای قطعه «Golden Age Is Over» از مجموعه اسسینز کرید با همراهی وکال بود که در کنار اجرای ارکستر، تنوع بیشتری به فضای موسیقایی کنسرت بخشید.

در ادامه، موسیقی بازی‌های «دیز گان»، «مافیا ۲» و «کال آو دیوتی» اجرا شد و سپس نوبت به قطعاتی از «آنچارتد»، «گاد آو وار» و «هورایزن زیرو داون» رسید. این انتخاب‌ها مخاطب را از فضای پرتنش و معمایی برخی بازی‌ها به جهان‌های حماسی و ماجراجویانه آثار دیگر منتقل می‌کرد.

تفاوت سبک موسیقایی بازی‌ها، یکی از ظرفیت‌های اصلی این برنامه بود. موسیقی «مکس پین» با فضای تاریک و پرتعلیق خود، در کنار موسیقی حماسی «گاد آو وار» یا جهان گسترده و خیال‌انگیز «هورایزن زیرو داون»، طیف متنوعی از تجربه‌های شنیداری را شکل می‌دهد. از سوی دیگر، آثار مجموعه «اسسینز کرید» و «ویچر» نیز با تکیه بر فضاهای تاریخی، اسطوره‌ای و حماسی، امکان نمایش ظرفیت‌های متفاوت موسیقی در بازی‌های ویدیویی را فراهم می‌کنند.

پیوند موسیقی، ادبیات و فناوری

یکی از بخش‌های این رویداد توجه به جهان داستانی «ویچر» فراتر از موسیقی آن بود. پیش از آغاز کنسرت، کتاب صوتی «ویچر ۱» با صدای آرمان سلطان‌زاده و دیگر گویندگان به مخاطبان هدیه داده شد تا در کنار تجربه شنیداری موسیقی، بخشی از جهان ادبی این مجموعه نیز در دسترس آنها قرار بگیرد.

عکس از صادق ذباح است.