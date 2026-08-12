به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از هنرمندان عرصه های مختلف موسیقی، سینما و تئاتر با انتشار دل نوشته و متن های مختلف از ضایعه در گذشت مرحوم «ایرج» ملقب به پهلوان آواز ایران که روز چهارشنبه ۲۱ مرداد از دنیا رفت، سخن گفتند.

احسان خواجه امیری (خواننده موسیقی پاپ)

پهلوان آواز ایران از بین ما رفت.

حسین علیشاپور (خواننده موسیقی ایرانی)

ایرج نمی‌میرد. همان‌گونه که آنان که یادگارهای برجسته‌ دنیاساز از خود برجای می‌گذارند نمی‌میرند و تاریخ همیشه به نیکی از آنها یاد خواهد کرد.

آن سطوت و صلابت و سرخوشی کجا از یاد می‌رود؟ مردی که حنجره‌ و وجودش صد مرغ خوشخوان را به میهمانی آورده بود اکنون دیگر در میان ما نیست. اما او اکنون بخشی مهم و بزرگ از تاریخ موسیقی اصیل ایرانی‌ست.

درگذشت استاد حسین خواجه‌امیری را به همه‌ علاقه‌مندان هنر و موسیقی ایران و به خانواده‌ محترمشان تسلیت می‌گویم. صدای آسمانی و بی‌نظیر ایرج تا درازنای تاریخ این سرزمین میهمان دل‌های عاشقان باقی خواهد ماند.

علیرضا قربانی (خواننده موسیقی ایرانی)

برای تو ای یگانه آواز ایران

که یگانه خواندی و یگانه ماندی و نامت بر تارک هنر این سرزمین جاودانه شد.

پهلوان بی بدیل آوار ایران زمین، بدرود.

پرویز پرستویی (بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون )

روحت شاد عالیجناب موسیقی معاصر

تسلیت به خانواده محترمش، به خصوص احسان خواجه امیری عزیز و خانواده محترم موسیقی معاصر ایران زمین

روحشان شاد و یادشان همیشه گرامی.

حسام الدین سراج ( خواننده موسیقی ایرانی)

استاد ایرج (حسین خواجه امیری) در جنس و قدرت صدا و تنوع تحریرهای خلاق که خاص خود او بود بی نظیر بود.

آسمانی شدن پهلوان آواز ایران را به خانواده عزیز و محترم خواجه امیری به هم میهنان هنر دوست و جامعه هنر ایران تسلیت عرض می کنم.

تهمینه میلانی (کارگردان سینما )

به ایرج لقب «پهلوان آواز» را داده اند و در میان طرفدارانش با این لقب شناخته می شود.

زنده یاد محمدرضا شجریان درباره ایشان گفته است: «صدای ایرج در تاریخ آوازخوانی ما یک متر و معیار است و هرکس بخواهد در بالاترین حد حنجره صدایی را مثال بزند می گوید صدا شبیه صدای ایرج است.

تسلیت به خانواده محترم خواجه امیری، تسلیت به جامعه هنری، تسلیت به همه دوستدارانش.

وحید تاج (خواننده موسیقی ایرانی)

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق ...

استاد ایرج عزیز

صدای پر صلابت و جاودانه شما تا ابد بر تاریخ این سرزمین خواهد درخشید .

تسلیت به خانواده و فرزندان گرامی استاد ایرج و تمامی دوستداران ایشان.

سالار عقیلی (خواننده موسیقی ایرانی)

متاسفانه پهلوان آواز ایران از بین ما رفت؛ ولی نغمه ها و آواهای ماندگارش هرگز از یاد مردم نخواهد رفت و جاودان خواهد ماند.

روحت شاد استاد بزرگ و مهربان

تسلیت به جامعه هنری ایران به خصوص جامعه موسیقی.

شهره سلطانی (بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون)

با صدایتان یک دنیا خاطره دارم، یادتان گرامی.

محمد معتمدی ( خواننده موسیقی ایرانی )

سفرت به خیر پهلوان بی تکرار.

پوریا اخواص (خواننده موسیقی ایرانی)

بار دیگر از قفس مرغ هزاری پرکشید ...

روان استاد حسین خواجه امیری (ایرج) شاد و یادش گرامی.

علی زند وکیلی (خواننده موسیقی ایرانی)

استاد ایرج عزیز صدایتان تا ابد در تاریخ آواز ایران ماندگار خواهد بود. تسلیت به احسان عزیز و خانواده گرامی شان.

بابک شهرکی ( نوازنده موسیقی ایرانی )

به پایان آمد این دفتر آواز ایرانی، حکایتی هم متاسفانه باقی نمانده.

گرشا رضایی (خواننده موسیقی پاپ)

شما بزرگ تر بودین؛ از همه بزرگ تر؛ سفرتون بخیر.

مجید ناظم پور (نوازنده موسیقی ایرانی)

ایرج بزرگ هم از بین ما رفت. فقط دانش و تکنیک وسیع آوازی ، رنگ و وسعت صدا و شعر شناسی ایرج نبود که آواز ایرج را متمایز کرد.

این آواز آسمانی، نتیجه صفای دل مهربانی، مردم دوستی، تواضع، صداقت و بسیاری ارزش های دیگر بود که این چنین دلربایی می کرد.

تسلیت به همه عاشقان دلسوخته موسیقی.

تهمورس پورناظری (آهنگساز و نوازنده موسیقی ایرانی)

در غم درگذشت استاد ایرج، آواز خوان بزرگ و من هم دردم با دوستداران صدای بی مانند ایشان و احسان خواجه امیری عزیز.

مصطفی راغب (خواننده موسیقی پاپ)

استاد ایرج هم از بین ما پرکشیدند

و چه حیف که آواز هر روز غریب تر می شود

آخرین دیداری که داشتم با این بزرگوار در آیین تشییع استاد گلپایگانی.

مهدی یغمایی (خواننده موسیقی پاپ )

تسلیت عرض می کنم احسان جان؛ غم نبینی برادر، روز تولد من و دقیقا 21 روز بعد از پدرم.

حامد بهداد (بازیگر سینما و تئاتر )

ایرج رفت

بابک جهانبخش ( خواننده موسیقی پاپ)

احسان عزیزم از شنیدن خبر درگذشت پدر بزرگوارت استاد ایرج خواجه امیری واقعا متاثر شدم.

می دانم هیچ کلمه ای نمی تواند سنگینی این داغ را کم کند.

استاد ایرج هنرمندی بزرگ و ریشه ای ارزشمند در موسیقی این سرزمین بود و نام و صدای ماندگارش همیشه در دل مردم خواهد ماند.

سهراب پور ناظری ( نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی)

ایرج صدای بی همتای آواز ایران

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