به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی، ابراهیم محمدزاده گفت: پروژههای احداث ۴ دستگاه پل خاص با ۵۱ میلیارد تومان اعتبار به منظور ارتقای ایمنی راهها و تسهیل تردد روستاییان در محورهای روستایی استان در حال انجام است.
وی افزود: پروژههای مذکور شامل احداث پل باکسی ۴ دهنه در محور خرتوت – یموق (شهرستان مانه)، پل باکسی ۳ دهنه در محور پیر شهید (شهرستان شیروان)، پل باکسی ۴ دهنه در محور قره لر (شهرستان بجنورد) و پل باکسی ۶ دهنه در محور گراتی – صفیآباد (شهرستان بام و صفیآباد) است.
محمدزاده با اشاره به پلهای خاص احداثشده در ۵ ماه گذشته اظهار کرد: طی این مدت، ۳ دستگاه پل خاص شامل پل باکسی ۱۱ دهنه در محور زوقزلقان (شهرستان بجنورد)، پل باکسی ۶ دهنه در محور تاجیک – تازهیاب (شهرستان سملقان) و پل باکسی ۲ دهنه در محور اینچه سفلی – گوگ دره (شهرستان سملقان) با صرف ۴۰ میلیارد تومان اعتبار به بهرهبرداری رسید.
رئیس اداره نظارت بر ساخت راههای فرعی و روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان خاطرنشان کرد: پلها و ابنیه فنی از مهمترین اجزای شبکه راههای روستایی هستند و نقش مؤثری در تداوم تردد، بهویژه در زمان وقوع بارندگی و روانآبها، دارند و احداث و تقویت این سازهها میتواند نقش مهمی در افزایش ایمنی و پایداری محورهای روستایی استان داشته باشد.
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