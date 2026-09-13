به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری بهزیستی خراسان جنوبی اظهار کرد: مدیریت مراکز ماده ۱۶ بر عهده ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است و در طرح ارائه شده، مدیریت این مراکز به صورت پلکانی به فرمانداریها و استانداریها واگذار خواهد شد.
وی افزود: مکان مراکز ماده ۱۶ نیز در اختیار شهرداریها قرار میگیرد و اساساً مسئولیت مدیریت این مراکز نباید بر عهده سازمان بهزیستی باشد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: سازمان بهزیستی در این فرآیند مسئولیت ارائه خدمات تخصصی روانشناختی و مدیریت مورد را بر عهده خواهد داشت و این خدمات را با جدیت دنبال میکند.
حسینی با بیان اینکه تفکیک مسئولیت دستگاهها در مراکز ماده ۱۶ موجب ایفای نقش هر مجموعه متناسب با مأموریت و ظرفیت خود میشود، گفت: بهزیستی نیز بر وظایف تخصصی خود در حوزه خدمات روانشناختی، توانبخشی و مدیریت مورد متمرکز خواهد شد.
اختصاص هزار و ۵۶ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای بهزیستی خراسان جنوبی
وی همچنین از اختصاص یکهزار و ۵۶ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای حدود ۱۸ طرح و برنامه در حوزه بهزیستی خراسان جنوبی خبر داد و بیان کرد: تلاش میکنیم با اجرای این طرحها بخشی از وظایف خود را در قبال مردم متدین و شهیدپرور این استان به انجام برسانیم.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ظرفیتهای خراسان جنوبی در حوزه مشارکتهای مردمی و خیرین اظهار کرد: این استان ظرفیتهای ارزشمندی در اجرای طرحهای اجتماعمحور دارد و سازمان بهزیستی تلاش میکند از این ظرفیتها برای توسعه خدمات اجتماعی و توانبخشی استفاده کند.
فعالیت ۳۷ کانون «سلام» محله در خراسان جنوبی
حسینی در ادامه با اشاره به افتتاح کانون دائمی «سلام» در خراسان جنوبی گفت: ۳۷ کانون «سلام» محله در استان فعال است و کانون دائمی افتتاح شده نیز با ساختمان اختصاصی و با رویکرد سلامت اجتماعی محلهمحور فعالیت خواهد کرد.
وی افزود: این کانون در گام نخست دستکم ۱۵ طرح اجتماعمحور را اجرا میکند که طرحهای مرتبط با سالمندان، توانمندسازی جوانان، خانه خلاقیت و توانبخشی مبتنی بر جامعه برای افراد دارای معلولیت از جمله آنهاست.
رئیس سازمان بهزیستی کشور هدف از اجرای این طرحها را بهرهمندی رایگان افراد نیازمند خدمات اجتماعمحور از ظرفیتهای خود محله عنوان کرد و گفت: تلاش میشود این افراد با استفاده از ظرفیتهای محلی تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار گیرند.
حسینی درباره خدمات پیشبینی شده برای سالمندان نیز اظهار کرد: در این چارچوب غربالگری چشم، معاینه و مداخلات مورد نیاز سالمندان انجام میشود و در موارد لازم، عینک نیز به صورت رایگان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
احداث سومین خانه هنر افراد دارای معلولیت در بیرجند
وی همچنین از کلنگزنی یک شیرخوارگاه در بیرجند خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت خیرین احداث خواهد شد و امیدواریم با تأمین اعتبار لازم، در کوتاهترین زمان به مرحله اجرا برسد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در مجاورت این شیرخوارگاه، سومین خانه هنر افراد دارای معلولیت کشور نیز احداث میشود که پیش از این دو خانه هنر در اصفهان و شیراز راهاندازی شده است.
حسینی با اشاره به ساخت پردیس جامع توانبخشی در این مجموعه افزود: این مرکز با مشارکت سازمان بهزیستی و خیرین ساخته میشود و به عنوان مرکز جامع توانبخشی فعالیت خواهد کرد.
توسعه توانبخشی هنری افراد دارای اتیسم
وی برگزاری نخستین جشنواره فیلم کوتاه اتیسم در خراسان جنوبی را اقدامی نوآورانه دانست و گفت: حضور کودکان و افراد دارای اتیسم در این جشنواره با رویکرد هنری، زمینه مناسبی برای استفاده از هنر در فرآیند توانبخشی فراهم میکند.
حسینی افزود: فیلمهای کوتاه، داستانها و قصههای کوتاه میتوانند یکی از مسیرهای مؤثر توانبخشی هنری برای افراد دارای اتیسم و سایر افراد دارای معلولیت باشند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: بر همین اساس، خانههای هنر در کشور توسعه یافته و در یکهزار و ۶۱ مرکز آموزشی و توانبخشی نیز اتاق هنر ایجاد شده است.
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