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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹

کلنگ سومین خانه هنر معلولان کشور در بیرجند به زمین خورد

کلنگ سومین خانه هنر معلولان کشور در بیرجند به زمین خورد

بیرجند- طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان، کلنگ احداث سومین خانه هنر افراد دارای معلولیت کشور در بیرجند به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح دوشنبه و با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی، سومین خانه هنر افراد دارای معلولیت کشور در بیرجند کلنگ‌زنی شد.

سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور در این مراسم اظهار کرد: وجود خانه هنر برای افراد دارای معلولیت یکی از ضروریاتی است که پیش از این کمتر مورد توجه قرار گرفته بود و در دولت چهاردهم، خراسان جنوبی سومین استان کشور است که در آن خانه هنر برای استفاده افراد دارای معلولیت احداث خواهد شد.

گفتنی است؛ خانه هنر افراد دارای معلولیت بیرجند با زیربنای ۲۰۰ مترمربع در خیابان ارتش این شهر احداث خواهد شد.

کد مطلب 6946555

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