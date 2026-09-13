واگذاری هزار و ۳۷۳ قطعه زمین به مددجویان بهزیستی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شرفی صبح یکشنبه در شورای اداری اداره کل بهزیستی اظهار کرد: تاکنون به همه مددجویان واجد شرایط در استان خراسان جنوبی، با پیگیری‌های مدیرکل و همکاری اداره کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، زمین ویلایی واگذار شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این ارتباط تاکنون هزار و ۳۷۳ قطعه زمین در اختیار مددجویان بهزیستی استان قرار گرفته است.

شرفی تصریح کرد: همه این مددجویان از تسهیلات مورد نظر برخوردار شده‌اند، اما تاکنون به برخی از آن‌ها کمک‌های بلاعوض بهزیستی پرداخت نشده است.

وی همچنین خواستار بهره‌مندی مددجویان تحت پوشش بهزیستی استان از مزایای صندوق ضمانت شد.