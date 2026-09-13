دریافت 68 MB کد مطلب 6945949 https://mehrnews.com/x3d3X5 ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶ کد مطلب 6945949 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶ رادارهای پیشرفته آمریکایی به دست ارتش یمن افتاد ارتش یمن به رادارهای پیشرفته آمریکایی که در اختیار مزدوران عربستان بود تسلط پیدا کرد. کپی شد مطالب مرتبط عطوان: نشست عمان به ۶ دلیل از شانس موفقیت بالایی برخوردار است هرمز، بابالمندب و خطوط لوله بیاثر یحیی سریع: عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۸ بار به یمن حمله کرد جنگ در «دو تنگه» برچسبها یمن جنبش انصارالله یمن عربستان سعودی ایالات متحده امریکا
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