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کد مطلب 6945949
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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

رادارهای پیشرفته آمریکایی به دست ارتش یمن افتاد

رادارهای پیشرفته آمریکایی به دست ارتش یمن افتاد

ارتش یمن به رادارهای پیشرفته آمریکایی که در اختیار مزدوران عربستان بود تسلط پیدا کرد.

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