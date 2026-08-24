عملیات حشد شعبی علیه بقایای داعش در الانبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، یک منبع امنیتی در استان الانبار عراق اعلام کرد که نیروهای حشد شعبی موفق شدند تونل ها و مواضع تروریست های داعش را در عمق مناطق بیابانی الانبار هدف قرار دهند.

بر اساس این گزارش، نیروهای حشد شعبی در یک عملیات پیشدستانه مناطق مختلف راوه واقع در غرب شهر رمادی را رصد کرده و انبارهای ذخیره عناصر داعش را هدف قرار دادند.

منبع مذکور اعلام کرد که داعشی ها از این تونل ها و انبارها برای ذخیره کردن فرآورده های نفتی، سلاح و مواد غذایی استفاده می کردند.

لازم به ذکر است که عملیات نیروهای حشد شعبی علیه بقایای تشکیلات تروریستی داعش در مناطق مختلف عراق همچنان ادامه دارد. با این وجود برخی طرف ها از جمله آمریکا به شدت بر خلع سلاح جریان های مقاومت در عراق برای فعال کردن این هسته های زیرزمینی تاکید دارند.