الحشد الشعبی حمله داعش در شمال عراق را دفع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، نیروهای تیپ ۶۳ الحشد الشعبی امروز یکشنبه با حمله عناصر گروه تروریستی داعش در شهرستان طوزخورماتو در شرق استان صلاح‌الدین در شمال عراق مقابله کردند.

در بیانیه تیپ ۶۳ الحشد الشعبی آمده است که یکی از مواضع هنگ تکاوران این تیپ در محور کوه‌های مرسی علی در شهرستان طوزخورماتو هدف حمله مسلحانه گروهی از عناصر گروهک داعش قرار گرفت.

بر اساس این بیانیه، نیروهای هنگ تکاوران بلافاصله با مهاجمان درگیر شدند و پس از تبادل آتش، عناصر داعش را وادار به فرار و عقب‌نشینی به مناطق صعب‌العبور کردند؛ به‌گونه‌ای که مهاجمان نتوانستند به اهداف خود دست یابند.

فرماندهی تیپ ۶۳ الحشد الشعبی تأکید کرد نیروهای این تیپ برای مقابله با هرگونه تحرک تروریستی که امنیت و ثبات منطقه را هدف قرار دهد، در آماده‌باش کامل قرار دارند.