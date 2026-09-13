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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۶

واژگونی خودرو سواری در جاده بجستان با یک فوتی و ۲ مصدوم

واژگونی خودرو سواری در جاده بجستان با یک فوتی و ۲ مصدوم

مشهد- رئیس مرکز اورژانس گناباد از واژگونی یک دستگاه خودرو سواری در جاده قدیم بجستان به فخرآباد با یک فوتی و ۲ مصدوم خبرداد.

محمد اسماعیل‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر یکشنبه گزارش واژگونی خودرو به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد که بلافاصله دو کد عملیاتی از نزدیک‌ترین پایگاه‌ها به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس گناباد افزود: با توجه به وخامت حال مصدومان، بالگرد اورژانس هوایی گناباد به پد اورژانس هوایی بیمارستان آیت‌الله مدنی بجستان فراخوانده شد.

وی افزود: بر اساس گزارش مرکز هدایت عملیات اورژانس گناباد، دو مصدوم حادثه پس از اقدامات اولیه در صحنه به بیمارستان آیت‌الله مدنی بجستان منتقل شدند و پس از تثبیت علائم حیاتی:

اسماعیل زاده بیان کرد: مصدوم بحرانی با بالگرد اورژانس هوایی به مرکز درمانی تخصصی علامه بهلول گنابادی اعزام شد.

رئیس مرکز اورژانس گناباد افزود: مصدوم دیگر با آمبولانس بیمارستان به همان مرکز درمانی منتقل شد.

وی بیان کرد: متأسفانه یکی از سه سرنشین خودرو به دلیل شدت جراحات وارده در همان محل حادثه جان خود را از دست داد.

کد مطلب 6946115

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