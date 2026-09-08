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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۰

برخورد خودروی سواری با تریلی در محور مشهد - فریمان؛ یک کشته و ۳ مصدوم

برخورد خودروی سواری با تریلی در محور مشهد - فریمان؛ یک کشته و ۳ مصدوم

مشهد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی گفت: برخورد یک دستگاه خودروی سواری کوییک با یک تریلی در محور باغچه به فریمان، منجر به جان باختن یک نفر و مصدومیت سه سرنشین دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی منیری اظهار کرد: پس از دریافت گزارش حادثه از مرکز EOC استان، بلافاصله دو تیم امدادی از پایگاه امدادونجات بین شهری شهید محمدحسین جعفری (باغچه) به همراه آمبولانس و خودروی نجات به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی بیان کرد: امدادگران جمعیت هلال احمر پس از رسیدن به صحنه، اقدامات اولیه درمانی، تثبیت صحنه و عملیات رهاسازی مصدومین را انجام دادند.

وی خاطرنشان کرد: سه مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات لازم، جهت انتقال به مراکز درمانی تحویل بالگرد اورژانس هوایی شدند و متأسفانه یک نفر جان باخته نیز به عوامل انتظامی تحویل گردید.

منیری با اشاره به اینکه این حادثه که در محور مواصلاتی مشهد به فریمان رخ داد، بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و لزوم احتیاط بیشتر در محورهای مواصلاتی استان تأکید کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی تصریح کرد: علت دقیق این سانحه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

کد مطلب 6941485

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