۱۳ نفر در تصادف اتوبوس با تریلی در محور سبزوار- تهران مصدوم شدند

مسلم فائق‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر از حادثه برخورد اتوبوس و تریلی در کیلومتر ۱۰ محور سبزوار–تهران خبر داد و اظهار کرد: این حادثه تاکنون ۱۳ مصدوم داشته که ۲ نفر از مصدومان در وضعیت تریاژ قرمز قرار دارند.

معاون فنی و عملیات اورژانس سبزوار بیان کرد: ۵ دستگاه آمبولانس اورژانس به محل اعزام شده و تاکنون ۳ مصدوم به بیمارستان منتقل شده‌اند.

وی افزود: همچنین اتوبوس‌آمبولانس، نیروهای امدادی و عوامل راهور در محل حادثه حضور دارند و عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد.

فائق نیا بیان کرد: جزئیات تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.