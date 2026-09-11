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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۰۴

واژگونی خودرو سواری در محور جغتای به جاجرم منجر به یک فوتی شد

واژگونی خودرو سواری در محور جغتای به جاجرم منجر به یک فوتی شد

مشهد- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی از یک جان‌باخته و مصدومیت یک نفر بر اثر واژگونی خودروی سواری در محور جغتای به جاجرم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی منیری اظهار کرد: در پی اعلام مرکز EOC استان خراسان رضوی مبنی بر واژگونی خودروی سواری در محور جغتای به جاجرم، بلافاصله تیم امدادی پایگاه راه چمن با خودرو ست نجات به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان رضوی افزود: این حادثه ۱ مصدوم و ۱ جان‌باخته داشت که پس از انجام اقدامات اولیه، تثبیت صحنه حادثه و رهاسازی توسط نجاتگران هلال‌احمر،فرد جان‌باخته در صحنه به عوامل نیروی انتظامی تحویل داده شد و ۱ مصدوم نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال داده شد.

کد مطلب 6944118

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