خبرهایی از تندیس اکبر عبدی و میزبانی دوباره اصفهان در جشنواره کودک

خبرگزاری مهر-گروه هنر- آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفت‌گانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویس‌ها و گروه‌های خبری رسانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذره‌بین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل می‌شوند.

سینما با ارائه داستان‌های جذاب، تصویرگری‌های بصری و پیام‌های فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاه‌ها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکل‌گیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و می‌تواند در شکل‌دهی افکار، احساسات و نگرش‌ها نقش به‌سزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیش‌روی مخاطبان قرار دهیم.

گمانه‌زنی‌ها برای معرفی نماینده ایران به اسکار

در هفته‌ای که گذشت، گمانه‌زنی‌ها برای معرفی فیلم ایرانی به آکادمی اسکار قوت گرفت، چراکه در حالی که کمتر از یک ماه تا پایان مهلت معرفی نماینده کشورها به آکادمی اسکار ۲۰۲۷ باقی مانده است، هنوز تکلیف نماینده ایران مشخص نیست و خبری از تشکیل رسمی کمیته انتخاب نماینده ایران نیز منتشر نشده است؛ وضعیتی که با توجه به زمان محدود باقی‌ مانده، می‌تواند روند بررسی آثار، انتخاب فیلم و آماده‌سازی آن برای ارسال به آکادمی را با چالش مواجه کند.

بر اساس تقویم آکادمی علوم و هنرهای سینمایی، کشورهای متقاضی حضور در بخش بهترین فیلم بین‌المللی تا ۸ مهر برابر با ۳۰ سپتامبر فرصت دارند فیلم منتخب خود را معرفی و ارسال کنند. فیلم‌های متقاضی نیز باید مطابق مقررات آکادمی، از جمله آغاز اکران تجاری واجد شرایط در فاصله اول اکتبر ۲۰۲۵ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۹ مهر ۱۴۰۴ تا ۸ مهر ۱۴۰۵) و حداقل هفت روز اکران متوالی در یک منطقه تجاری، شرایط لازم را داشته باشند.

سال گذشته، فیلم سینمایی «علت مرگ نامعلوم» ساخته علی زرنگار به عنوان نماینده ایران در اسکار ۲۰۲۶ انتخاب شد. امسال نیز همچنان به صورت قطعی مشخص نیست که خانه سینما در کمیته انتخاب نقش دارد یا خیر و طبق پیگیری خبرنگار مهر مسئولان مربوطه درحال رایزنی هستند تا تعامل سازنده‌ای میان اعضای خانه سینما و بنیاد سینمایی فارابی در این زمینه شکل بگیرد. اما «سرزمین فرشتگان» بابک خواجه‌پاشا و «غذای نیمروز» مجید مجیدی، شانس موفقیت بیشتری از بقیه فیلم‌های در حال اکران و کاندیدای اسکار، دارند. اما در هر حال فیلم‌هایی مثل «نیم‌شب»، «قمارباز»، «بهشت تبهکاران»، «خط نجات»، «تهران کنارت»، «کفایت مذاکرات»، «آنتیک»، «تاکسیدرمی»، «زنده‌شور»، «استخر»، «سفینه نجات»، «لباس شخصی» و «اسکورت» نیز می‌توانند مورد بررسی قرار بگیرند.

خبرهایی از سینمای کوتاه؛ از جشنواره تهران تا فضای باز و فیلم ۱۰۰

هفته گذشته، ۶ بخش جنبی بین الملل چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اعلام شد. کمیته بین‌الملل چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در این دوره ۶ برنامه ویژه جنبی را برگزار می‌کند؛ برنامه‌هایی که با هدف گسترش تعاملات فرهنگی، معرفی جریان‌های متنوع سینمای کوتاه جهان و ایجاد فرصت‌های تازه برای تبادل تجربه میان فیلمسازان و مخاطبان طراحی شده‌اند.

بخش جنبی جشنواره شامل نشست‌های «جشنواره جشنواره‌ها» (منتخب آثار دوره‌های پیشین بخش بین‌الملل جشنواره)، «نگاه زنان» با تمرکز بر آثار فیلمسازان زن جهان، «سینمای معاصر مکزیک»، منتخب فیلم‌های «مدرسه فیلم مسکو»، «شب‌های فیلم عربی»، مروری بر سینمای جهان عرب و «سینمای معاصر آفریقا» خواهد بود.

هر یک از این بخش‌ها با حضور یک کیوریتور اختصاصی شکل گرفته است و انتخاب، چینش و معرفی آثار هر بخش، بر اساس رویکرد و هویت ویژه همان برنامه انجام شده است. در هر باکس مجموعه‌ای از آثار شاخص و موفق بین‌المللی با هدف معرفی ظرفیت‌ها، گرایش‌ها و نگاه‌های متفاوت سینمای کوتاه معاصر جهان به نمایش درخواهند آمد.

همچنین، ۲۵ اثر راه‌یافته به بخش پویانمایی مسابقه ملی چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌ کوتاه تهران به انتخاب رامک امین کاظمی، عباس جلالی یکتا و بهروز غریب‌پور بدون اولویت معرفی شدند.

هیئت داوران بخش فیلم کوتاه دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران با حضور ۷ سینماگر و مدرس از ایران و دیگر کشورها معرفی شدند که در بین این اسامی نام لیندا کیانی بازیگر نیز به چشم می‌خورد.

احمد الستی، لیندا کیانی، آرش رصافی، هادی آفریده، تولای تورکن (Tülay Türken) از ترکیه، تحسین ایشبیلن (Tahsin İşbilen) از ترکیه و آرسن آراکلیان (Arsen Arakelyan) از ارمنستان، اعضای هیئت داوران بخش فیلم کوتاه دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران هستند. دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران به مدیریت سعید نجاتی و دبیری سیاوش چراغی‌پور تا ۲۱ شهریور در اقامتگاه بوم‌گردی هفت محل باغ دیلمون لاهیجان در حال برگزاری است.

همچنین، اسامی راه یافتگان به بخش مسابقه پانزدهمین دوره بین المللی جشنواره فیلم ١٠٠ اعلام شد. در مجموع ۱۷۰ اثر موفق شدند به بخش اصلی مسابقه پانزدهمین دوره جشنواره راه یابند. این آثار به تفکیک شامل ۳۶ اثر در بخش ملی، ۲۹ اثر در بخش بین‌الملل و ۱۰۵ اثر در بخش ویژه «برای وطن» هستند. آثار منتخب این دوره از جشنواره، از تاریخ ۲۴ الی ۲۷ شهریور در سالن‌های اصلی حوزه هنری انقلاب اسلامی اکران می‌شوند.

پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ به دبیری محدثه پیرهادی، از ۲۴ الی ۲۷ شهریور در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

رونمایی از تندیس اکبر عبدی در مراسم چهلمین روز درگذشت

مراسم یادبود زنده یاد اکبر عبدی با حضور جمعی از چهره های هنری برگزار شد. ایرج طهماسب، حمید جبلی، فرهاد اصلانی، کیانوش عیاری، محمدرضا شریفی نیا، حسام نواب صفوی، محمود کلاری، سعید ملکان، علیرضا خمسه، پوریا پورسرخ، عباس جمشیدی فر، ابوالحسن داوودی، محمد علیزاده، سالار عقیلی و ... از جمله هنرمندان حاضر در مراسم بودند.

بهروز افخمی در این مراسم بیان کرد: پیش از انقلاب، بدون اینکه صرفاً روی نام و فروش آثار با حضور نعمت گرجی حساب کنند، معمولاً به کارگردان می‌گفتند که باید برای او نقش مناسبی در نظر بگیرد چرا که یک باور و اعتقاد تقریباً خرافی وجود داشت که حضور او در فیلم می‌تواند موجب فروش بیشتر آن اثر شود. اما اکبر عبدی بسیار فراتر از چنین باورهایی بود. این‌طور نبود که صرفاً با چنین اعتقادات خرافی تصور کنیم حضور او در یک فیلم باعث فروش بیشتر یا سود چندصددرصدی آن اثر می‌شود. من فکر می‌کنم دلیل این موضوع این بود که خودش انسانی با برکت بود. کسانی که او را می‌شناختند، چه در عرصه حرفه و فیلمسازی و چه در روابط خانوادگی و میان مردم و اهالی شهرش، می‌دانند که اکبر عبدی بسیار دست‌به‌خیر بود. او پولی را که به دست می‌آورد، برای خودش نگه نمی‌داشت و به افراد زیادی کمک می‌کرد؛ افرادی که شاید بسیاری از آنها حتی تا امروز نیز از این قضیه اطلاع نداشته باشند. به گمان من، همین ویژگی باعث می‌شد که خودش با برکت باشد و کسانی هم که با او همکاری می‌کردند و فیلم می‌ساختند، از این برکت سهمی ببرند.

کیانوش عیاری کارگردان نیز در سخنانی درباره عبدی عنوان کرد: خیلی ها او را با نقش های مختلف می شناسند اما او فراتر از نقش ها به خاطره ای ملی تبدیل شد. در طول تاریخ سینمای ایران یک بار زمان فردین اتفاق افتاد که او به خاطره ملی سینمای ایران تبدیل شد و اکبر عبدی هم هیچ گاه از خاطره ملت ایران محو نخواهد شد. او فرهنگ ایران را می‌شناخت، مردم ایران را می شناخت و من بابت رفتن او متاسف هستم.

مراسمی برای رونمایی از کار خاصی که محمد روح‌الامین برای سینما انجام داد

مراسم رونمایی از کتاب «نشان فیلم؛ ۱۵۰ نشان‌نوشت برای سینمای ایران» به تلاش محمد روح‌الامین هنرمند طراح گرافیک، عصر چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ در موزه سینمای باغ فردوس برگزار شد. کتاب «نشان فیلم» با بررسی ۱۵۰ نمونه از نشان‌نوشت‌های سینمای ایران، خلأ منابع آموزشی در حوزه تایپوگرافی فارسی را پر کرده و اهمیت ظرفیت‌های بصری خط ملی را در کادرهای سینمایی به چالش می‌کشد.

در این مراسم جمعی از هنرمندان و مدیران فرهنگی و سینمایی از جمله رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، حمیدرضا جعفریان رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری، ابراهیم حقیقی، مسعود نجابتی، حمید نعمت‌الله، محمدحسین مهدویان، حسن روح‌الامین، هادی حجازی‌فر، امین زندگانی، محمد کارت، حسین نمازی، سعید سعدی، احسان محمدحسنی و ... حضور داشتند.

محمد روح‌الامین گردآورنده کتاب «نشان فیلم»، با اشاره به حضور جمعی از دوستان و همکارانش در این مراسم گفت: در این جمع، بسیاری حضور دارند که من مدیون محبت‌هایشان هستم. افرادی بودند که در شروع کار من در سینما لطف‌های زیادی به من کردند. دامنه فعالیت من در سینما امروز گسترده‌تر شده، اما هنوز مزه روزهای آغازین کار را از خاطر نبرده‌ام. زبان فارسی برای من یک دغدغه است. روز اول از خودم پرسیدم چه لزومی دارد که این کار را انجام دهم، اما دوستان گفتند که حتماً باید این کار آغاز شود، چراکه مورد نیاز است و برای همه مفید خواهد بود. تلاش همه دوستان و استمرار عزیزان باعث شد که امروز دیگر کسی فیلم و سریال ایرانی را بدون واژه‌های فارسی تصور نکند. من در خدمت ادبیات فارسی بوده‌ام و هستم. روزی که کتاب آماده شد، با جنگ ۱۲روزه هم‌زمان شد و شرایط به‌گونه‌ای بود که حتی قیمت کتاب نیز با امروز متفاوت بود. با این حال، ما معتقد بودیم کتاب باید بماند و حیف است که منتشر نشود. پس از آن نیز با اتفاقات و شرایط دشواری که در کشور پیش آمد، مواجه شدیم و این کتاب نشان داد که این اثر یک رسالت فرهنگی دارد. من اصلاً به این فکر نکردم که کتاب خودم را چاپ می‌کنم؛ هدف اصلی، انجام یک کار فرهنگی و توجه به زبان و ادبیات فارسی بود.

اصفهان میزبان مجدد جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان

در هفته‌ای که گذشت، تفاهمنامه برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با امضای مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، رائد فریدزاده معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی، علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان و حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و دبیر جشنواره، نهایی شد.

در این نشست که در آستانه روز ملی سینما در استانداری اصفهان برگزار شد، طرف‌های تفاهمنامه بر هم‌افزایی ظرفیت‌های بین‌المللی، ملی، استانی و شهری برای برگزاری هرچه بهتر سی‌وهشتمین دوره جشنواره و فراهم‌کردن زمینه حضور گسترده کودکان و نوجوانان در این رویداد تأکید کردند.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان به دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.