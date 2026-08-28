افتتاحیه «سفینه نجات» برگزار شد؛ بزرگترها هم مخاطب انیمیشن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، جشن افتتاحیه انیمیشن سینمایی «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیهکنندگی محمدامین همدانی در جمع ۲ هزار نفری و پُرشور بچهها و خانوادههایشان عصر روز گذشته ۵ شهریور در باغ کتاب تهران برگزار شد.
این مراسم با پخش زنده و با حضور عروسکهای «هانی» و «دریا»، فاطمه امینی یا «ننه نقلی»، احسان مهدی و کاراکتر نوید همراه بود و در پایان نیز کیک «سفینه نجات» همزمان با آغاز اکران اثر در سینماهای سراسر کشور و در حضور عوامل پروژه بریده شد.
هادی محمدیان در سخنانی در این مراسم عنوان کرد: من سه سال منتظر بودم که فیلمی جدید بسازم و شما را از نزدیک ببینم. امیدوارم از تماشای این انیمیشن لذت ببرید. به نظرم باید ماهی یک اثر برای شما ساخته شود. برای دیدن «سفینه نجات» کمربندهایتان را سفت ببندید چراکه فیلم بسیار هیجان دارد.
محمدامین همدانی تهیهکننده در ادامه مطرح کرد: بچهها انیمیشن «سفینه نجات» صرفا برای شما نیست و پدر و مادرهایتان هم که کنار شما نشستند، قرار است با شما کیف کنند. شاید کمتر فیلمی باشد که هم شما کیف کنید هم بزرگترها، اما «سفینه نجات» چنین است.
وی اضافه کرد: سه سال پیش ما تصمیم گرفتیم این اثر را بسازیم و امروز پیش چشم شما قرار گرفته است. من از سوی همه عوامل اثر میگویم که مطمئنم از تماشای این اثر لذت میبرید.
زهرا سلیمی دوبلور کاراکتر «هانی» نیز در پایان گفت: «هانی» برگرفته از شخصیتهای آذری زبان کشورمان است و آن شیطنت، عشق به قهرمان شدن و تلاشی را که برای رسیدن به هدفش دارد، در شخصیتش میبینیم. «هانی» یه شخصیت واقعی است و صرفا عروسک نیست.
این انیمیشن در ۲ روز نخست اکران با جذب حدود ١۵ هزار تماشاگر و فروش ٢ میلیارد تومانی، شروعی رکوردشکن در سینمای انیمیشن ایران داشته است.
همچنین افتتاحیه «سفینه نجات» با استقبال بچهها، از جمعه تا یکشنبه ۶ تا ۸ شهریور ساعت ۱۷ در باغ کتاب تهران تمدید شد.
انیمیشن سینمایی «سفینه نجات»، محصول استودیوی اسکایفریم، از چهارشنبه ۴ شهریور با شعار «نقشتو پیدا کن» توسط پخش «بهمن سبز» اکران عمومی خود را آغاز کرد.
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