ملوان جمشید رجبی؛ شهیدی دیگر در دفتر افتخار خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، این اداره‌کل با صدور اطلاعیه‌ای، شهادت این شهید والامقام را به محضر مقام معظم رهبری، خانواده معظم شهید و مردم قدرشناس استان تسلیت گفت و بر تجدید میثاق آحاد مردم با آرمان‌های امام راحل و شهدای والامقام تأکید کرد.

در این اطلاعیه آمده است: بار دیگر عطر دل‌انگیز ایثار و شهادت، فضای استان خوزستان را معطر ساخت و نام شهیدی دیگر بر دفتر پرافتخار این سرزمین نقش بست.

بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان در ادامه این اطلاعیه از عموم هم‌استانی‌ها خواسته است با قرائت فاتحه و حضور در آیین‌های وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر این شهید، بار دیگر با آرمان‌های بلند امام راحل، مقام معظم رهبری و شهدای والامقام تجدید میثاق کنند.

بر اساس این اطلاعیه، زمان و مکان برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر شهید رجبی متعاقباً از طریق رسانه‌های رسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان اطلاع‌رسانی خواهد شد.