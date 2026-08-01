به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با صدور اطلاعیهای، جزئیات برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر شهید مدافع امنیت، شهید مهدی مهدویکیا را اعلام کرد.
بر اساس این اطلاعیه، مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید والامقام، امروز شنبه ۱۰ مردادماه، پس از اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد جامع محله اسلامآباد شهر خورزوق برگزار میشود.
همزمان با برگزاری این مراسم، آیینهای وداع و گرامیداشت شهید مهدویکیا با حضور مردم شهیدپرور در شهرهای خورزوق، دستگرد و دولتآباد نیز برگزار خواهد شد.
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مهدی مهدویکیا نیز صبح روز یکشنبه ۱۱ مردادماه از ساعت ۹ برگزار میشود.
این مراسم از سهراه شهید سلیمانی شهر خورزوق آغاز و پیکر مطهر شهید برای خاکسپاری به سمت گلزار شهدای محله اسلامآباد تشییع خواهد شد.
مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در این اطلاعیه از عموم مردم شهیدپرور، خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف جامعه دعوت کرد با حضور گسترده در مراسم وداع و تشییع این شهید مدافع امنیت، ضمن ادای احترام به مقام والای شهدا، یاد و خاطره رشادتها و فداکاریهای آنان را گرامی بدارند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: حضور مردم در این مراسم، جلوهای از قدرشناسی ملت ایران از مدافعان امنیت و تجدید میثاق دوباره با آرمانهای شهدا، امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و ارزشهای والای انقلاب اسلامی خواهد بود.
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