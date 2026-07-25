به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آیین‌های وداع، تشییع و تدفین پیکرهای مطهر جمعی از شهدای والامقام که در پی حملات موشکی و جنایتکارانه دشمن به فیض عظیم شهادت نائل آمدند، با حضور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و اقشار مختلف مردم شهیدپرور در شهرستان اهواز برگزار می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر شهید سروان مهدی چراغپور، شهید ستواندوم میلاد همتی، شهید استوار یکم آرمین زارعی و سرباز وظیفه حامد شریفی امروز شنبه سوم مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۹ صبح در محل گلزار شهدای اهواز آغاز می‌شود.

همچنین مراسم تدفین پیکر مطهر شهید سروان مهدی چراغپور و سرباز وظیفه حامد شریفی امروز شنبه سوم مرداد ماه ۱۴۰۵ همزمان با مراسم تشییع در گلزار شهدای اهواز انجام خواهد شد.

پیکر مطهر شهید ستوان دوم میلاد همتی و شهید استوار یکم آرمین زارعی نیز پس از برگزاری مراسم وداع و تشییع در اهواز، جهت تدفین به استان کرمانشاه منتقل می‌شود.

روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان در این اطلاعیه از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و عموم مردم ولایت مدار استان دعوت کرده است با حضور گسترده و باشکوه خود در این آیین‌های معنوی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای والامقام، بار دیگر با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و شهدای سرافراز تجدید میثاق کنند.