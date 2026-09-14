محسن شاکری‌نژاد رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما درباره اینکه چرا هر بار سریال‌های آی‌فیلم از سریال‌های جدید تلویزیون پربیننده‌تر هستند، به خبرنگار مهر گفت: نظرسنجی ها هر ۲ هفته یک بار است اما در آخرین نظرسنجی که انجام شده بود، «رویای نیمه‌شب» پرمخاطب‌ترین سریال بود.

وی افزود: ما اصطلاحی داریم به نام «شبکه آشیانه» که به این معناست که کلاً آن شبکه در خانه روشن است مثلاً در ایام جنگ این اتفاق برای شبکه خبر افتاد. شما خیلی جاها که می‌رفتید، در فروشگاه، مرکز درمانی و جاهای دیگر، شبکه خبر روشن بود و به «شبکه آشیانه» تبدیل شده بود. از این حیث «شبکه آشیانه» باعث می‌شود طبیعتاً آنچه که روی آنتن است، بیشتر دیده شود.

رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما ادامه داد: وقتی «شبکه آشیانه» شبکه آی‌فیلم می‌شود میزان مخاطبش نیز بالاتر می‌رود؛ مثلا سریالی که در شبکه یک پخش شده و ۳۰ درصد مخاطب داشته است، وقتی در شبکه آی‌فیلم پخش شود مخاطب بالاتری می‌گیرد چون آی‌فیلم «شبکه آشیانه» است.

شاکری‌نژاد با تأکید بر اینکه این موضوع ارتباطی با کیفیت سریال‌های دهه های گذشته ندارد، بیان کرد: حتی اگر پخش اول سریال هم در شبکه آی‌فیلم باشد، چون آی‌فیلم «شبکه آشیانه» است، بیشتر دیده می شود. از این رو آمار بالای بازدید سریال ها در آی فیلم‌ ارتباطی به این ندارد که سریال‌های گذشته باکیفیت‌تر بودند یا مردم آنها را بیشتر می‌دیدند.

وی با اشاره به سلایق مختلف در آی فیلم گفت: هنوز وقتی از مردم درباره سریال محرمی این شبکه نظرسنجی می‌کنند، مردم در ایام محرم می‌گویند که «مختار» را پخش کنید. در واقع کنداکتور بر اساس نظر مردم چیده می‌شود. ممکن است کسی بگوید «صد بار مختار پخش شده است» اما چون مردم دوست دارند دوباره آن را ببینند و یک حس و حال خوبی دارند، این سریال همچنان مخاطب خود را دارد.

شاکری‌نژاد درباره مقایسه مخاطبان سریال‌های آی‌فیلم با سریال‌های جدید شبکه نمایش خانگی نیز گفت: نکته جالب این است که حتی سریال‌های آی‌فیلم که برای بار چندم پخش می‌شوند، مانند «مختار» یا «یوسف پیامبر» و سریال‌هایی از این دست، از سریال‌های جدیدی که در شبکه نمایش خانگی پخش می‌شوند، مخاطب بیشتری دارند. حتی با وجود اینکه بارها پخش شده‌اند، مخاطب بالاتری دارند البته این موضوع در دوره‌های مختلف متفاوت است.

وی ادامه داد: ما در ایام محرم و تیر ماه سریال جدید برجسته‌ای نداشتیم و میزان مخاطب سریال‌های آی‌فیلم بالاتر بود. ولی الان در مرداد و شهریور، به‌خصوص از وقتی کنداکتور تغییر پیدا کرده است، ۹ سریال جدید داریم که همه سلایق را پوشش می‌دهند؛ از طنز تا تاریخی و موارد دیگر.

رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما درباره مقایسه میزان مخاطبان تلویزیون و شبکه نمایش خانگی نیز گفت: در همین نظرسنجی‌هایی که گاهی توسط برخی سامانه های بیرون از صداوسیما هم انجام می شود فاصله خیلی زیاد است و تعداد مخاطبان تلویزیون بیشتر است. بیشترین‌ علتش هم شاید این باشد که نفوذ و گستردگی تلویزیون خیلی زیاد است.

وی درباره میزان این تفاوت و آمار دقیق آن توضیح داد: آمار دقیق نداریم. اخیراً مرکز «متا» که روی پنل نظرسنجی کار می‌کند، آمارهایش را داده بود. آنها شبکه نمایش خانگی را می‌سنجند و کار ما سنجش مخاطب برنامه‌های خودمان است. ما هیچ‌وقت جزئیات مخاطب شبکه نمایش خانگی را به این شکل نمی‌سنجیم؛ یعنی مثلا می‌پرسیم شما در شبانه‌روز برنامه‌های شبکه نمایش خانگی را می‌بینید یا نه که بعد از پرسش درباره کلیت ماجرا می فهمیم مثلا برنامه ها و سریال های شبکه خانگی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد مخاطب داشته است.

شاکری‌نژاد در پایان عنوان کرد: در مقابل آن مخاطب تلویزیون حدود ۷۰/۵ درصد است. مثلا پرمخاطب ترین برنامه شبکه خانگی در دو سه سال اخیر «جوکر» بوده است که حدود ۳۰ درصد مخاطب داشت.