ادامه چالش بر سر شبکه خانگی؛ مخاطب «شیش ماهه» مدیری را دوست دارد؟

«هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد.

چهره هفته؛ بهرام شاه محمدلو

خیلی از چهره های دهه ۶۰ و ۷۰ هستند که آن زمان در عصر طلایی خود زندگی می کردند و ستاره های زمان خود بودند اما دیگر پس از چند دهه مخاطب امروز آنها را کمتر می شناسد. با این حال بهرام شاه محمدلو از آن چهره هایی است که اگرچه در این سال ها محصول جدیدی خلق نکرده است اما به اعتبار شخصیت آقای حکایتی و دیگر آثارش در دهه های پیش هنوز مهمان برنامه ها می شود و از خاطراتش می‌گوید و حضور هر باره او در برنامه ها برای مخاطب دلچسب است.

«زیر گنبد کبود» که به نام مجری برنامه یعنی «آقای حکایتی» هم معروف شد نام مجموعه تلویزیونی مخصوص کودکان و نوجوانان بود که فصل اول آن در دهه ۶۰ و اواسط جنگ تحمیلی از تلویزیون ایران پخش شد. در این برنامه بهرام شاه‌محمدلو در نقش آقای حکایتی به ایفای نقش می‌پرداخت و قصه می گفت. سری اول با نویسندگی ایرج طهماسب در سال ۱۳۶۶ کلید خورد و اقبال به آن باعث شد فصل دوم و سوم بعد از چند سال وقفه سال ۷۴ و در دهه ۷۰ ساخته شود. در همه این سه دهه بارها مطالبه ساخت این مجموعه مطرح می شد و چند باری هم بهرام شاه محمدلو از ساخت دوباره آن سخن گفته است. او سال ۹۷ یک بار از تولید این مجموعه سخن گفت و سال ۱۴۰۰ در فصل اول برنامه «بسته پیشنهادی» خیلی جدی درباره تولید دوباره این مجموعه گفت. با این حال در این چند سال هم اتفاقی رخ نداد.

شاه محمدلو این هفته همزمان با اولین قسمت از فصل جدید «چهل تیکه» به این برنامه آمد و همین ایده را دوباره مطرح کرد و گفت که «به‌زودی می‌خواهم سری چهارم این برنامه را شروع کنم». باید دید این بار شرایط برای ساخت این برنامه فراهم می شود یا خیر.

نکته هفته؛ واکنش‌ها به «شیش ماهه»

حدود یک هفته است که از پخش سریال «شیش ماهه» مهران مدیری می گذرد. تاکنون هفت قسمت از این سریال پخش شده است و واکنش های مختلفی را هم داشته است. سریال فضایی کمدی دارد و به سبک همه آثار مهران مدیری سعی دارد نقدی اجتماعی به شرایط، مردم، اتفاقات روز جامعه و … داشته باشد. از شوخی با ترندهای روز تا فرهنگ امروز مردم. محمد شعبان پور برای اولین بار نقش اصلی یک سریال را بر عهده دارد که قطعاً موقعیت بسیار خوبی برای او اتفاق افتاده است. جواد رضویان، حسن معجونی، نیما شعبان نژاد از دیگر چهره های این مجموعه هستند که چند سالی است در تلویزیون نبوده اند.

این سریال در عین اینکه فضای مفرحی ایجاد کرده است اما شاید برای خیلی از طرفداران مدیری هم کمی مایوس کننده بود و انتظار بالاتری از آن داشتند. نکته ای که خوب است مدیری حتماً در سریال جدیدش یعنی «مرد سه هزار چهره» که قرار است برگ برنده تلویزیون در نوروز سال جدید باشد لحاظ کند.

با این حال آمار تلوبیون نشان می دهد که این سریال سه هیچ از سریال های دیگری که این شب ها از شبکه های دیگر سیما پخش می شوند، جلوتر است و بیشتر مخاطبانش را جذب کرده است. شاهدش هم آماری است که نشان می دهد سریال «شیش ماهه» بعد از پخش ۷ قسمت بیش از یک میلیون مخاطب دارد اما سریال «بهار شیراز» بعد از ۸ قسمت ۱۲۳ هزار مخاطب و سریال «روزی روزگاری آبادی» بعد از ۱۵ قسمت ۲۹۸ هزار بار دیده شده است.

چالش هفته؛ سخنان وزیر ارشاد درباره توافق در شبکه نمایش خانگی

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این هفته درباره اتفاقات مختلفی در حوزه موسیقی و بلیت کنسرت ها، مولانا و … موضع گیری و مصاحبه کرد. او در بخشی از سخنانش هم درباره شبکه نمایش خانگی نکته ای گفت که نشان می دهد این حوزه همچنان با توافق طرفین یعنی وزارت ارشاد و صداوسیما مواجه نشده و اختلافاتی پابرجاست.

او در سخنانی بیان کرد که «در دولت سیزدهم به‌صورت جدی توافق‌نامه‌ای میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما منعقد شد که مسیر بررسی آن از شورای عالی انقلاب فرهنگی عبور کرد. بخشی از این مصوبه، نیازمند تدوین یک دستورالعمل اجرایی بود و آنچه امروز مطرح می‌شود، در واقع ادامه همان مصوبه و در امتداد همان توافق‌نامه است. حوزه صوت و تصویر حوزه‌ای نیست که بتوان آن را تفکیک یا بخش‌بندی کرد. این حوزه، یک مجموعه یکپارچه است و افزون بر این مسئله، اشکالات و چالش‌های دیگری نیز در این زمینه وجود دارد».

صالحی البته به صراحت نگفت که چه چالش هایی این میان وجود دارد و شاید اگر مدیران فرهنگی و چهره های موثر در این حوزه با صراحت بیشتری به چالش های موجود اشاره کنند سیاستگذاری ها و وضع قوانین در حوزه شبکه نمایش خانگی با شفافیت و انسجام بهتری پیش می رود.

نظرسنجی هفته؛ مردم از یلدایی ها راضی بودند؟

براساس گزارش خبری تلویزیون، برنامه «یلدای جوانی» شبکه سه، «هزار و یک» شبکه نسیم، «دو نقطه» شبکه دو و «ایران دوست داشتنی» شبکه یک، به ترتیب پربیننده‌ترین برنامه‌های شب یلدا بودند.

براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما نسبت به برنامه های یلدایی نیز ۶۹.۴ درصد پاسخگویان از ویژه‌برنامه‌های شب یلدایی سیما رضایت داشتند.

در این گزارش که در تلویزیون منتشر شد نیز اعلام شد که «طبق تازه‌ترین نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما، ۵۶.۴ درصد افراد بالای ۱۲ سال در تهران و ۳۰ استان کشور مخاطب ویژه‌برنامه‌های شب یلدایی امسال بودند».