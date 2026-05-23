به گزارش خبرنگار مهر، محسن شاکری نژاد رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما درباره نظرسنجی هایی که اخیرا از طرف این مرکز منتشر شده و باعث سوءتفاهم شده است توضیحاتی را ارائه کرد. از جمله این سوء تفاهم ها این بود که در هیچ یک از نظرسنجی ها نام برنامه «من ایرانم» با اجرای محمدرضا شهیدی فرد نبود. این برنامه که با شروع جنگ رمضان روی آنتن شبکه نسیم رفت با مهمانان متنوع از میان چهره ها و مسئولان و سوژه های به لحظه ای که انتخاب کرد توانست برنامه شاخص تلویزیون در این ایام باشد. با این حال در میان برنامه های پربیننده نظرسنجی ها قرار نداشت که عجیب بود. نکته دیگر مطرح شدن نام سریال «کلانتری ۱۱» در صدر نظرسنجی ها بود که در تلوبیون از دیگر سریال های نوروزی رتبه پایین تری داشت.

رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما در ابتدا درباره رتبه سریال «کلانتری ۱۱» به عنوان پربیننده ترین و محبوب ترین سریال در مقابل «بیگانگان» به خبرنگار مهر بیان کرد: این نظرسنجی‌ مربوط به بازه‌ زمانی است که پخش «بیگانگان» به پایان رسیده بود. در آن مقطع زمانی که «بیگانگان» روی آنتن بود، این سریال پرمخاطب‌ترین اثر بود.

وی اضافه کرد: شبکه خبر زمانی از مدیرکل سنجش مخاطب مرکز تحقیقات صداوسیما دعوت کرد که او صرفاً درصدهای مربوط به سریال‌های در حال پخش مثل «کلانتری ۱۱» را اعلام کرد؛ بنابراین درصد سریال «بیگانگان» مطرح نشد، زیرا پخش آن به پایان رسیده بود.

شاکری نژاد در ادامه توضیح داد: معمولاً هر ۲ هفته یکبار سریال‌ها سنجیده می‌شوند و بازه ای که درصد «کلانتری ۱۱» به عنوان پربیننده اعلام شد در آن زمان بود. در غیر این صورت در میان سریال های نوروزی رتبه اول به سریال «بیگانگان» اختصاص دارد.

رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره نبود برنامه شهیدی فرد در میان نظرسنجی ها نیز توضیح داد: درباره این برنامه یک نکته وجود دارد که ما برنامه های مختلفی با عناوین بسیار نزدیک به هم داریم؛ مانند «ایران من»، «ایران ما»، «ایران مان»، «ایران جان»، «جان ایران»، «من ایرانم»، «به وقت ایران»! در چنین مواردی، وقتی از مردم نظرسنجی می‌شود، ممکن است دچار خطا شوند. ممکن است مخاطب «من ایرانم» را دیده باشد، اما ما بپرسیم «ایران ما» را دیدی؟ پاسخ مثبت دهد. به همین دلیل به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که برای دریافت پاسخ دقیق، باید پرسش را شفاف و جزئی مطرح کنیم و مثلا بپرسیم برنامه محمدرضا شهیدی فرد در شبکه نسیم تا جواب بگیریم.

وی در پایان با اشاره به نظرسنجی های دوباره درباره برنامه ها عنوان کرد: نظرسنجی های جدید در حال انجام است که ان شاءالله این خطاها را هم نخواهد داشت اتفاقا برنامه محمدرضا شهیدی فرد در شبکه نسیم جزو برنامه‌های پرمخاطب است که جایگاه خاص خود را هم دارد.