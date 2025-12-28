به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، محسن شاکری نژاد رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما یکشنبه ۷ دی میزبان اصحاب رسانه در مرکز تحقیقات شد تا ضمن بازدید حضوری از سامانه تلفنی نظرسنجی مرکز، خبرنگاران رسانه‌های مختلف در جریان روند نظرسنجی پژوهشگران قرار گرفته و سؤالات خود را درخصوص نحوه نظرسنجی از مخاطبان صداوسیما مطرح کنند.

نظرسنجی به شیوه جهانی

شاکری‌نژاد در توضیحاتی بیان کرد: اگر مؤسسه گالوپ در آمریکا در جامعه بالای ۳۰۰ میلیون نفری با نمونه هزارتایی نظرسنجی انجام می‌دهد و یافته‌هایش را تعمیم می‌دهد، ما در جامعه ایران در صداوسیما تا ۳۰ و ۳۶ هزار نمونه هم در نظرسنجی میدانی استفاده می‌کنیم.

وی درباره نحوه نظرسنجی در رسانه‌های دنیا توضیح داد: هم‌اکنون مؤسسه تحقیقات رسانه‌ای نیلسن (Nielsen) در آمریکا و بارب (BARB) در انگلستان تعداد مخاطبان رسانه‌ها ازجمله تلویزیون را به شیوه علمی رصد می‌کنند که ما نیز همان شیوه‌های نظرسنجی در شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی آمریکا و اروپا را دنبال می‌کنیم. مؤسسات معتبر نظرسنجی در دنیا استانداردهایی برای تعریف مخاطب ارائه می‌کنند. مثلاً آفکام (سازمان تنظیم‌کننده مقررات رسانه‌ای بریتانیا) مخاطب را کسی می‌داند که ۱۵ دقیقه در هفته تلویزیون ببیند، اما ما در مرکز تحقیقات صداوسیما تماشای ۱۵ دقیقه در روز را که معیار سخت‌تری است ملاک سنجش مخاطب قرار داده‌ایم.

این استاد دانشگاه با مقایسه بودجه شبکه‌های خارجی با بودجه رسانه ملی گفت: بودجه شبکه بی‌بی‌سی با دریافت ۶۴ درصد بودجه از مردم بیش از هزار میلیارد تومان است در حالی که بودجه سال آینده رسانه ملی ۳۵ هزار میلیارد با ۱۶۰ شبکه رادیویی و تلویزیونی است که ۹۰ درصد آن صرف حقوق و دستمزد می‌شود.

میزان مخاطب تلویزیون ایران؛ بالاتر از تلویزیون‌های جهانی

رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما به افول جهانی مخاطبان تلویزیون اشاره کرد و گفت: مؤسسه نیلسن به‌صورت هفتگی پرمخاطب‌ترین برنامه‌های تلویزیون‌های آمریکا را اعلام می‌کند که به‌ندرت بالای ۱۰ درصد است که البته بخشی از آن به رقابت فضای مجازی با فضای برودکست برمی‌گردد. این آمار را مقایسه کنید با آمار ۶۵.۷ درصد میزان مخاطب تلویزیون ایران که با وجود کاهش جهانی مخاطب تلویزیون، میانگین میزان مخاطب صداوسیما هنوز خیلی از تلویزیون‌های جهانی بالاتر است.

شاکری‌نژاد با اشاره به میزان مخاطبان رسانه ملی در ۲ دهه گذشته، بیان کرد: بیشترین میزان مخاطب در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ بوده است که میزان مخاطبان صداوسیما تا ۸۸ درصد اعلام شده است. از سال ۱۳۹۴ شاهد کاهش روند میزان مخاطب رسانه ملی بوده‌ایم، که این روند تا سال ۱۴۰۲ ادامه داشت و همسو با روند جهانی بود و از سال ۱۴۰۳ جلوی روند کاهش مخاطب گرفته شد و ما در ۱۴۰۴ با انجام فصل پاییز و زمستان مشخص می‌کنیم که میزان مخاطب به چه شکلی است.

این استاد دانشگاه با اشاره به نظرسنجی دیگر مراکز افکارسنجی مثل ایسپا و آرا در خصوص مخاطبان رسانه ملی گفت: ایسپا نیز همین نظرسنجی را انجام داده و به رقم ۶۹.۲ درصد رسیده است و یا طبق نظرسنجی آرا ۶۶.۱ درصد مردم بیننده تلویزیون هستند.

اعلام آمار ۷۰ درصدی مخاطبان تلویزیون

رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما درخصوص میزان مخاطبان رسانه ملی با اعلام آمار ۷۰ درصد در میان مخاطبان بالای ۱۵ سال گفت: این میزان در میان مخاطبان خردسال، کودک و نوجوان که در دسته‌بندی دیگری قرار می‌گیرند، نزدیک به ۸۰ درصد است.

شاکری‌نژاد با اشاره به تأثیر نظرسنجی‌ها روی کیفیت برنامه‌هایی که روی آنتن هستند، گفت: حتماً این نظرسنجی‌ها پس از اثرسنجی در اختیار مدیران شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی قرار می‌گیرند و طی آن برنامه‌های بدون مخاطب از کنداکتور حذف و برنامه‌های دیگر جایگزین می‌شوند.

وی با اشاره به استقبال مخاطبان از شبکه‌های ورزشی گفت: مسلماً مخاطب برای دیدن علاقه‌مندی‌هایش سراغ رسانه ملی می‌آید و برنامه‌های ورزشی نیز در جذب مخاطبان ۷۰ درصدی رسانه ملی مؤثر بوده‌اند.

رئیس مرکز تحقیقات در پایان با اشاره به عنوان شبکه آشیانه گفت: در رسانه این تعبیر به شبکه‌هایی اطلاق می‌شود که مخاطبان در صورت نپسندیدن دیگر شبکه‌ها به آنها پناه می‌آورند و آن را تماشا می‌کنند. به طور مثال برخی مخاطبان معمولاً تلویزیونشان روی شبکه آی‌فیلم است که شبکه آشیانه‌شان همین است و معمولاً آی‌فیلم را انتخاب می‌کنند.