افزایش ۳ برابری استفاده از تاکسی بانوان در نمایشگاه تولید ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحیمی، با اشاره به استقبال شهروندان از خدمات تاکسی بانوان اظهار کرد: میزان استفاده از تاکسی بانوان در بیست و چهارمین نمایشگاه زنان و تولید ملی نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش داشته است که این موضوع نشاندهنده استقبال قابل توجه شهروندان، بهویژه بانوان، از این نوع خدمات حملونقلی است.
وی افزود: در طول برگزاری نمایشگاه، بیش از ۶۰۰ سفر توسط تاکسیهای بانوان انجام شد و تاکسیرانان بانو با حضور مستمر در محل برگزاری نمایشگاه، وظیفه جابهجایی بازدیدکنندگان را برعهده داشتند.
رحیمی با بیان اینکه خدماترسانی تاکسی بانوان از ساعت ۱۰ صبح آغاز و تا ساعت ۲۱ ادامه داشت، گفت: تلاش شد با پیشبینی ناوگان مناسب و حضور تاکسیرانان بانو، شرایط مطلوبی برای دسترسی و جابهجایی بازدیدکنندگان نمایشگاه فراهم شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران ادامه داد: استقبال از خدمات تاکسی بانوان در این نمایشگاه و افزایش سهبرابری میزان استفاده نسبت به سال گذشته، بیانگر ظرفیت و جایگاه این بخش از ناوگان تاکسیرانی در پاسخگویی به نیازهای حملونقلی شهروندان است.
وی تأکید کرد: سازمان تاکسیرانی تهران در کنار ارائه خدمات روزمره حملونقل عمومی، تلاش دارد متناسب با رویدادها و برنامههای شهری، ظرفیتهای ویژهای را برای تسهیل تردد شهروندان بهکار گیرد و حضور تاکسی بانوان در نمایشگاه زنان و تولید ملی نیز در همین راستا انجام شد.
رحیمی خاطرنشان کرد: ارائه خدمات مناسب، ایمن و در دسترس به شهروندان از اولویتهای سازمان تاکسیرانی است و استقبال مردم از تاکسی بانوان، انگیزهای برای تقویت و توسعه این خدمات در رویدادهای مختلف شهری خواهد بود.
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