پرونده «ترک فعل» قضایی برای شهردار دورود تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دالوند در سخنانی با اشاره به وضعیت نامناسب مدیریت پسماند و برخی واحدهای آلاینده در شهرستان دورود، اظهار داشت: در راستای اجرای وظایف قانونی و صیانت از محیط‌زیست، موضوع مشکلات و معضلات زیست‌محیطی شهرستان، از جمله مسائل مرتبط با مدیریت پسماند، آلودگی ناشی از فعالیت کارخانه آسفالت شهرداری و مشکلات زیست‌محیطی کشتارگاه دام شهرداری، به‌صورت مستمر مورد پیگیری اداره حفاظت محیط‌زیست قرار گرفته است.

وی افزود: باتوجه‌به تداوم برخی مشکلات و ضرورت انجام اقدامات قانونی و اجرایی از سوی مدیریت شهری برای رفع معضلات زیست‌محیطی، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و در نهایت پرونده‌ای با عنوان جرم «ترک فعل» برای شهردار دورود در دادگستری شهرستان تشکیل شد.

رئیس اداره حفاظت از محیط‌زیست دورود، تأکید کرد: حفاظت از محیط‌زیست و جلوگیری از ایجاد و تداوم آلودگی، نیازمند همکاری و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری است و اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان دورود در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوع رفع کانون‌های آلاینده و ساماندهی وضعیت مدیریت پسماند را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.

دالوند، گفت: هدف از اقدامات قانونی، پیشگیری از استمرار آلودگی و الزام دستگاه‌های مسئول به انجام وظایف قانونی خود در راستای حفظ سلامت مردم و محیط‌زیست شهرستان است.