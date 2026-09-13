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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۸

پرونده «ترک فعل» قضایی برای شهردار دورود تشکیل شد

پرونده «ترک فعل» قضایی برای شهردار دورود تشکیل شد

دورود - رئیس اداره حفاظت از محیط‌زیست دورود از تشکیل پرونده «ترک فعل» قضایی برای شهردار دورود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دالوند در سخنانی با اشاره به وضعیت نامناسب مدیریت پسماند و برخی واحدهای آلاینده در شهرستان دورود، اظهار داشت: در راستای اجرای وظایف قانونی و صیانت از محیط‌زیست، موضوع مشکلات و معضلات زیست‌محیطی شهرستان، از جمله مسائل مرتبط با مدیریت پسماند، آلودگی ناشی از فعالیت کارخانه آسفالت شهرداری و مشکلات زیست‌محیطی کشتارگاه دام شهرداری، به‌صورت مستمر مورد پیگیری اداره حفاظت محیط‌زیست قرار گرفته است.

وی افزود: باتوجه‌به تداوم برخی مشکلات و ضرورت انجام اقدامات قانونی و اجرایی از سوی مدیریت شهری برای رفع معضلات زیست‌محیطی، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری و در نهایت پرونده‌ای با عنوان جرم «ترک فعل» برای شهردار دورود در دادگستری شهرستان تشکیل شد.

رئیس اداره حفاظت از محیط‌زیست دورود، تأکید کرد: حفاظت از محیط‌زیست و جلوگیری از ایجاد و تداوم آلودگی، نیازمند همکاری و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری است و اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان دورود در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوع رفع کانون‌های آلاینده و ساماندهی وضعیت مدیریت پسماند را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.

دالوند، گفت: هدف از اقدامات قانونی، پیشگیری از استمرار آلودگی و الزام دستگاه‌های مسئول به انجام وظایف قانونی خود در راستای حفظ سلامت مردم و محیط‌زیست شهرستان است.

کد مطلب 6946349

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