هفته زن؛ از شنیدن صدای زنان تا اقدام برای حل مسائل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، نرجس ابوالقاسمی، در نخستین نشست کارگروه ملی سیاستگذاری و برنامهریزی گرامیداشت مقام زن و روز مادر که با حضور مشاوران امور زنان و نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد، افزود: برنامهریزی امسال قرار نیست به صورت یک بسته از پیش آماده به دستگاهها ابلاغ شود، بلکه تلاش میکنیم با استفاده از ظرفیت و تجربه دستگاهها و استانها، برنامهای منسجم و مشترک شکل بگیرد.
وی ادامه داد: یکی از تأکیدهای ما این است که تصویر واقعی و متنوعی از زنان ایران دیده شود. زنان در نقشها و موقعیتهای مختلف خانوادگی، اجتماعی و حرفهای حضور دارند و این تنوع باید در برنامهها بازتاب پیدا کند؛ از زنان خانهدار و مادران تا معلمان، پزشکان، پرستاران، امدادگران، کارآفرینان و زنان فعال در عرصههای مختلف.
معاون بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده با اشاره به تجربه جنگ ۴۰ روزه تصریح کرد: این تجربه نیز بخش مهمی از واقعیت اجتماعی امسال است و نقش زنان در آن باید دیده شود؛ چه زنانی که در حوزه درمان، امداد و پشتیبانی اجتماعی حضور فعال داشتند و چه زنانی که در حفظ آرامش و تابآوری خانوادهها نقشآفرینی کردند. در کنار این حضور فعال، مسائل و مشکلاتی که زنان در شرایط جنگ و پس از آن با آن مواجه شدند نیز باید شنیده و مورد توجه قرار گیرد.ابوالقاسمی با اشاره به ضرورت عبور از نگاه صرفاً مناسبتی خاطرنشان کرد: برگزاری مراسم و رویدادها جای خود را دارد، اما برنامههای هفته زن باید تا حد امکان به اثر، اقدام و نتیجه مشخص منجر شوند و بخشی از آنها پس از پایان این هفته نیز قابل پیگیری باشند.
وی «شنیدن صدای زنان» را از دیگر محورهای مهم برنامه امسال برشمرد و ابراز داشت: قرار است گفتوگوهایی با گروههای مختلف زنان و با تمرکز بر مسائل مشخص برگزار شود تا تجربهها، مسائل و پیشنهادهای آنان ثبت و جمعبندی شود. هدف این است که بخشی از این مسائل، پس از بررسی و دستهبندی، به ورودی قابل استفاده برای تصمیمگیری و سیاستگذاری در حوزه زنان تبدیل شود.
دبیر کارگروه ملی سیاستگذاری و برنامهریزی گرامیداشت مقام زن و روز مادر همچنین بر استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی تأکید و بیان کرد: هر دستگاه میتواند متناسب با مأموریت خود، اقدامی مشخص و قابل لمس در حوزه زنان تعریف کند؛ اقدامی که میتواند اصلاح یک رویه، تسهیل یک خدمت، تکمیل یک برنامه، ارائه داده و گزارش یا آغاز یک همکاری بیندستگاهی باشد.
ابوالقاسمی افزود: تلاش ما این است که در پایان هفته زن فقط از تعداد برنامهها صحبت نکنیم، بلکه بتوانیم بگوییم زنان بیشتری شنیده شدند، تصویر واقعیتر و متنوعتری از زنان ایران دیده شد و چند مسئله مشخص نیز یک گام به حل نزدیکتر شد.
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