تأکید بر بازنمایی واقعی و اثرگذار زنان در هفته زن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، آتوسا مهردوست در ابتدای این نشست، نیز با اشاره به نقشآفرینی زنان در عرصههای اجتماعی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و مدیریتی، هفته زن و روز مادر را فرصتی برای بازنمایی این ظرفیتها و ارائه تصویری واقعی، امیدبخش و اثرگذار از حضور زنان دانست.به گفته مدیرکل حوزه دفتر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، زنان ایران در ماههای گذشته، همچون مقاطع سرنوشتساز پیشین، حضوری مؤثر و نقشی متمایز در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و مدیریتی ایفا کردهاند. این نقشآفرینی، بار دیگر ظرفیت، مسئولیتپذیری و اثرگذاری زنان ایرانی را در پیشبرد امور کشور و حفظ انسجام اجتماعی بهخوبی نمایان ساخته است.
وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت تمامی دستگاههای اجرایی، هماهنگی میان برنامههای ملی و استانی و فاصله گرفتن از اقدامات پراکنده و صرفاً تشریفاتی تأکید کرد و اظهار داشت: انتظار میرود هر دستگاه، متناسب با مأموریتها، ظرفیتها و جامعه مخاطب خود، پیشنهادها و برنامههای مشخصی ارائه دهد.
مهردوست ادامه داد: این برنامهها باید از یکسو بازتابدهنده دستاوردها، توانمندیها و نقش زنان در عرصههای گوناگون باشند و از سوی دیگر، به تقویت جایگاه خانواده، تکریم مقام مادر و تبیین هویت زن ایرانی ـ اسلامی کمک کنند.همچنین در این نشست، مشاوران امور زنان و خانواده دستگاههای اجرایی نیز ضمن بررسی دیدگاهها و تجربهها به ارائه پیشنهادهای خود درباره برنامههای هفته زن و ظرفیتهای همکاری مشترک میان دستگاهها اشاره کردند.
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