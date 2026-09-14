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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

ناصریان: بانوان در رزمایش ۱۱۰ هزار نفری جان‌فدا حضور می‌یابند

ناصریان: بانوان در رزمایش ۱۱۰ هزار نفری جان‌فدا حضور می‌یابند

تهران - مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران از حضور بانوان در رزمایش ۱۱۰ هزار نفری گردان‌های جان‌فدا در شهرستان‌های استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصریان، صبح دوشنبه،در جمع خبرنگاران، با اشاره به نقش زنان در تحولات اجتماعی و دفاعی کشور اظهار کرد: زن مسلمان ایرانی از صدر اسلام تا انقلاب اسلامی و از دوران دفاع مقدس تا امروز، حامل ایمان، صبر، شجاعت و معرفت بوده است.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران افزود: حضور بانوان جان‌فدا در رزمایش اقتدار ۱۱۰ هزار نفری گردان‌های جان‌فدا، حرکتی پیش‌دستانه در برابر دسیسه‌های دشمن و گامی برای بازتعریف نقش اجتماعی زنان است.

وی ادامه داد: زن تراز انقلاب اسلامی در عین حفظ عفت، وقار و مسئولیت‌های خانوادگی، در میدان دفاع، خدمت و مقاومت نیز حضور دارد.

ناصریان با اشاره به زمان برگزاری رزمایش بیان کرد: رزمایش اقتدار ۱۱۰ هزار نفری گردان‌های جان‌فدا روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ در همه شهرستان‌های استان تهران برگزار می‌شود.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران گفت: بانوان در این رزمایش در قالب گردان‌های کوثر، شبکه‌های مردمی، گروه‌های جهادی، نخبگان، ورزشکاران و اقشار مختلف خواهران حضور خواهند داشت.

وی افزود: در جریان این رزمایش، ضمن پاسداشت مقام ۸۵ زن و کودک شهید استان تهران در جنگ تحمیلی دوم، نمایشگاهی با موضوع نقش زنان در جنگ تحمیلی و معرفی شهدای شاخص زن نیز برگزار خواهد شد.

ناصریان هدف از برگزاری این برنامه را تقویت روحیه حماسی و مقاومت در جامعه و ارتقای سطح آمادگی بانوان و دختران عنوان کرد و گفت: این رزمایش گامی در مسیر خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان و تقویت آمادگی رزم بانوان خواهد بود.

وی بیان کرد: بانوان شیعه نقشی مهم در مبارزه با استکبار و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) خواهند داشت.

کد مطلب 6946662

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