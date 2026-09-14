به گزارش خبرنگار مهر، ناصریان، صبح دوشنبه،در جمع خبرنگاران، با اشاره به نقش زنان در تحولات اجتماعی و دفاعی کشور اظهار کرد: زن مسلمان ایرانی از صدر اسلام تا انقلاب اسلامی و از دوران دفاع مقدس تا امروز، حامل ایمان، صبر، شجاعت و معرفت بوده است.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران افزود: حضور بانوان جان‌فدا در رزمایش اقتدار ۱۱۰ هزار نفری گردان‌های جان‌فدا، حرکتی پیش‌دستانه در برابر دسیسه‌های دشمن و گامی برای بازتعریف نقش اجتماعی زنان است.

وی ادامه داد: زن تراز انقلاب اسلامی در عین حفظ عفت، وقار و مسئولیت‌های خانوادگی، در میدان دفاع، خدمت و مقاومت نیز حضور دارد.

ناصریان با اشاره به زمان برگزاری رزمایش بیان کرد: رزمایش اقتدار ۱۱۰ هزار نفری گردان‌های جان‌فدا روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ در همه شهرستان‌های استان تهران برگزار می‌شود.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران گفت: بانوان در این رزمایش در قالب گردان‌های کوثر، شبکه‌های مردمی، گروه‌های جهادی، نخبگان، ورزشکاران و اقشار مختلف خواهران حضور خواهند داشت.

وی افزود: در جریان این رزمایش، ضمن پاسداشت مقام ۸۵ زن و کودک شهید استان تهران در جنگ تحمیلی دوم، نمایشگاهی با موضوع نقش زنان در جنگ تحمیلی و معرفی شهدای شاخص زن نیز برگزار خواهد شد.

ناصریان هدف از برگزاری این برنامه را تقویت روحیه حماسی و مقاومت در جامعه و ارتقای سطح آمادگی بانوان و دختران عنوان کرد و گفت: این رزمایش گامی در مسیر خنثی‌سازی نقشه‌های دشمنان و تقویت آمادگی رزم بانوان خواهد بود.

وی بیان کرد: بانوان شیعه نقشی مهم در مبارزه با استکبار و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) خواهند داشت.